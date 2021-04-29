Коронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 29 апреля

О новых зараженных коронавирусом в Бердске сообщил оперштаб сегодня, 29 апреля. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 38 жителей города. За прошедшие сутки взято 203.
Отмечается, что за все время пандемии коронавируса выписанных по выздоровлению 1 610 бердчан.
За последние сутки найден 1 инфицированный коронавирусом. Всего же в Бердске официально зарегистрировано 1 694 случая коронавирусной инфекции. Образовательных организаций закрытых по коронавирусу в Бердске на сегодняшний день нет. По ОРВИ закрыта 1 группа детского сада.