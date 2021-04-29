Удивительная операция по спасению дрейфующего на льдине годовалого лосенка под Бердском попала на фото и видео

Уникальное спасение годовалого лося в селе под Бердском попало на фото и видео.
Напомним, что сегодня, 29 апреля маленького лосенка спасли охотоведы и МЧС Бердска. Как стало известно, животное со вчерашнего дня стояло на льду Обского моря в районе села Сосновки, в нескольких метрах от берега. Его заметили местные жители и члены бердского общества охотников и рыболовов.
- На воздушной подушке мы вытащили лося на берег. Сначала пытались его вытолкнуть, но он был обессилен. Его матери рядом не было,- рассказал охотовед бердского общества охотников и рыболовов Андрей Щербина сегодня, 29 апреля.
После своего спасения лосенок находился на берегу около получаса, но после скрылся в лесу. Возможно, днем ранее он пересекал Обское море вместе с матерью, но отбился от нее.