Удивительная операция по спасению дрейфующего на льдине годовалого лосенка под Бердском попала на фото и видео
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Удивительная операция по спасению дрейфующего на льдине годовалого лосенка под Бердском попала на фото и видео

5:38:484/29/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Андреем Щербина
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Обессиленное животное заметили местные жители. Как рассказали спасатели, еще чуть-чуть и малыш бы утонул.

Лосенок застрял вблизи села Сосновки


Уникальное спасение годовалого лося в селе под Бердском попало на фото и видео.

Напомним, что сегодня, 29 апреля маленького лосенка спасли охотоведы и МЧС Бердска. Как стало известно, животное со вчерашнего дня стояло на льду Обского моря в районе села Сосновки, в нескольких метрах от берега. Его заметили местные жители и члены бердского общества охотников и рыболовов.

- На воздушной подушке мы вытащили лося на берег. Сначала пытались его вытолкнуть, но он был обессилен. Его матери рядом не было,- рассказал охотовед бердского общества охотников и рыболовов Андрей Щербина сегодня, 29 апреля.

После своего спасения лосенок находился на берегу около получаса, но после скрылся в лесу. Возможно, днем ранее он пересекал Обское море вместе с матерью, но отбился от нее.

Лосенок самостоятельно выбраться не мог
Заметили "лосяша" жители Сосновки
Животное спасли вовремя
Сотрудник бердского поисково-спасательного отряда Михаил Насекин и государственный инспектор Юрий Титов

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