Как записаться на прививку против коронавируса в Бердске и не ждать вакцинации неделями, объясняем

Жительница Бердска, собиравшаяся жаловаться на городскую больницу в прокуратуру из-за больших очередей на вакцинацию от коронавируса, без проблем поставила прививку себе и своей маме. По ее словам, достаточно было записаться через портал Госуслуг.
Напомним, ранее Ирина рассказала «Курьре. Среда. Бердск», что попытавшись занять очередь «дедовским» методом, через звонок в регистратуру, получила ответ что укола придется ждать несколько месяцев. Ее матери, пенсионерке из группы риска, присвоили номер больше тысячи, что означает вакцинацию только ближе к лету. Поскольку на тот момент сама Ирина была не в городе, проверить самостоятельно это было невозможно. В Бердской ЦГБ «Курьер. Среда. Бердск» слова женщины опровергли и сказали, что ни с вакциной, ни с очередью проблем нет.
Как оказалось, проблема действительно не так страшна, как думалось Ирине: воспользовавшись сервисом Госуслуг она без проблем записала на прививку свою мать и записалась сама.
- Не было вообще никаких проблем. В назначенный день мы пришли в пункт вакцинации на Пушкина, нас осмотрели, дали допуск и привили первым компонентом. Я думала, что вакцины в городе нет вообще. Возможно на тот момент, когда я звонила, прививали только вторым компонентом, а первичных не было. Никаких очередей и аншлага на прививку я тоже не увидела, - говорит Ирина в беседе с журналистом.
Надо ли проходить тестирование перед вакцинацией?
Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, ПЦР-тест или анализ на антитела G и М для вакцинации не обязательны. Тем не менее, если у пациента есть признаки ОРВИ, либо в последние две недели он контактировал с больным ковидом, медицинская организация может потребовать пройти тест.
Где ставят прививку
В Бердской ЦГБ по запросу редакции «Курьер. Среда. Бердск» назвали адреса прививочных пунктов, в которых проводится вакцинация. Главный из них это поликлиника на ул. Пушкина, 172. Там под эти цели выделены сразу три кабинета. Еще один стационарный пункт в Новом поселке, на ул. Новосибирской, 10. Пункты вакцинирования также открыты в ФАП поселка Агролес и деревни Бердь.
В Искитиме пункт вакцинации открыт в поликлинике № 1, по адресу ул. Пушкина, 52. В Новосибирске на сегодняшний день работает 70 пунктов, из них четыре — в Академгородке и на Шлюзе. В поликлинике № 14 на ул. Демакова, 2, филиалах поликлиники № 2 на Морском проспекте, 25, ул. Русской, 37 и ул. Боровая партия, 13.
На 29 апреля, по данным оперативных штабов по распространению инфекции, полностью привито от коронавируса более 7,2 млн россиян. Еще почти 12 млн человек поставили пока только первый компонент вакцины. В Новосибирской области прививку поставили 192,5 тыс. человек.