Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
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Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года

8:20:254/29/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Считается, что в эту ночь нечисть, пребывая на земле, достаточно снисходительна к людям и может помочь в достижении мечты.

ведьма
Самая мистическая ночь в году настанет 30 апреля 2021 года


В ночь с 30 апреля на 1 мая наступает ночь ведьм, или Вальпургиева ночь.

Это, пожалуй, самый непонятный по своему происхождению праздник, который образовался из языческих обычаев и религиозных праздников. Корни свои он берет из очень давних времен, когда считалось что в эту ночь на землю вылезает всякая нечисть. Ее опасались и ночь проводили с яркими кострами, чтобы нечисть отпугнуть. Это же был и праздник плодородия и весны, приносились жертвы солнцу. Но называется сегодня он Вальпургиева ночь в честь святой Вальбурги, которая была канонизирована церковью 1 мая.

В России этот праздник почти не отмечается обычными людьми. Но некоторые приверженцы эзотерики утверждают, что этот праздник имеет свои магические начала, поэтому пользуются всеми возможностями, чтобы добиться желаемого.

Считается, что в эту ночь нечисть, пребывая на земле, достаточно снисходительна к людям и может помочь в достижении мечты.

Что нужно?


В эту ночь всегда ярко горят костры. Поэтому для обряда вам понадобятся свечи.

Поскольку травы в эту ночь набирают свою максимальную силу и их собирают маги и знахари - вы также можете использовать травы в ваших ритуалах. Так. можно завязать на веточке ивы узелок, загадывая при этом желание и не развязывать его, пока желание не сбудется.

Вербеной можно примириться с давним врагом. Базилик прогоняет прочь нечистую силу. Анютины глазки помогут вам обрести любовь

 

 

Как загадывать желания


Как только дождетесь на часах полночи, то есть начала праздника, нужно четко мысленно себе представить то, что вы хотите и обратиться к Святой Вальбурге, прочитав ей ваше желание. Затем на огне нужно сжечь любую цветущую ветку. которую предварительно нужно сорвать на улице - так вы приносите жертву повелительнице ночи. Можно жечь ветку над свечой.

Если ваше желание нужно было сопроводить какой-то травой, то в момент загадывания желания, эта трава должна быть рассыпана по полу комнаты, в которой вы проводите ритуал. Их после сжигания ветки нужно оставить также рассыпанными на 3 суток. Затем их нужно собрать и тоже сжечь. Сказать слова: “Приношу вас в жертву для исполнения моего заветного желания. Аминь!”

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