Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года

В ночь с 30 апреля на 1 мая наступает ночь ведьм, или Вальпургиева ночь.
Это, пожалуй, самый непонятный по своему происхождению праздник, который образовался из языческих обычаев и религиозных праздников. Корни свои он берет из очень давних времен, когда считалось что в эту ночь на землю вылезает всякая нечисть. Ее опасались и ночь проводили с яркими кострами, чтобы нечисть отпугнуть. Это же был и праздник плодородия и весны, приносились жертвы солнцу. Но называется сегодня он Вальпургиева ночь в честь святой Вальбурги, которая была канонизирована церковью 1 мая.
В России этот праздник почти не отмечается обычными людьми. Но некоторые приверженцы эзотерики утверждают, что этот праздник имеет свои магические начала, поэтому пользуются всеми возможностями, чтобы добиться желаемого.
Считается, что в эту ночь нечисть, пребывая на земле, достаточно снисходительна к людям и может помочь в достижении мечты.
Что нужно?
В эту ночь всегда ярко горят костры. Поэтому для обряда вам понадобятся свечи.
Поскольку травы в эту ночь набирают свою максимальную силу и их собирают маги и знахари - вы также можете использовать травы в ваших ритуалах. Так. можно завязать на веточке ивы узелок, загадывая при этом желание и не развязывать его, пока желание не сбудется.
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Как загадывать желания
Как только дождетесь на часах полночи, то есть начала праздника, нужно четко мысленно себе представить то, что вы хотите и обратиться к Святой Вальбурге, прочитав ей ваше желание. Затем на огне нужно сжечь любую цветущую ветку. которую предварительно нужно сорвать на улице - так вы приносите жертву повелительнице ночи. Можно жечь ветку над свечой.
Если ваше желание нужно было сопроводить какой-то травой, то в момент загадывания желания, эта трава должна быть рассыпана по полу комнаты, в которой вы проводите ритуал. Их после сжигания ветки нужно оставить также рассыпанными на 3 суток. Затем их нужно собрать и тоже сжечь. Сказать слова: “Приношу вас в жертву для исполнения моего заветного желания. Аминь!”