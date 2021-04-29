Бердск умывают каждый день в пять утра: весь алгоритм уборки дорог поведал вице-мэр Владимир Захаров
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Бердск умывают каждый день в пять утра: весь алгоритм уборки дорог поведал вице-мэр Владимир Захаров

8:17:574/29/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Порядок работы такой: сначала чистим поребрики, идут люди с лопатами, параллельно метем. Потом идут машины подметальные, всё всасывают и вывозим. Каждый день выходим в 5-ом часу утра, как обычно", - рассказал Владимир Захаров.

Дорога родного города Бердска


После зимы в городе необходима уборка. Как и чем собирают мусор и грязь на дорогах города «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 28 апреля, спросил у вице-мэра города Владимира Захарова.
- 87 мероприятий мы делаем по уборке города. Это уборка урн, уборка смёта, уборка мусора, уборка мешков по улицам с мусором, которые люди на субботниках собирают. Это звенья, подметающие город, это аварийный ремонт, это ямочный ремонт дорог, это ремонт дорог к лагерям. Город убираем.
Раз в день по дорогам города идет звено с обеспылеванием и подметанием, следом идет техника типа пылесос, подметально-уборочная машина «Магистраль», которая все в себя всасывает. Весь мусор, песок, грязь вывозится. Всё утилизируется, вывозим мусор на полигон. Порядок работы такой: сначала чистим поребрики, идут люди с лопатами, параллельно метем. Потом идут машины подметальные, всё всасывают и вывозим. Каждый день выходим в 5-ом часу утра, как обычно, - рассказал Владимир Николаевич.
Спросили мы и про поливальные машины, есть ли они в городе.
- Да, это комплексная дорожная машина, у нас две новых машины на базе КАМАЗа. Они зимой работают как пескоразбрасыватели, летом работают как поливальные машины. Они работают и в звеньях, поливают чтоб при подметании пыль не поднималась,- объяснил Владимир Захаров.
Город убирают, горожанам нужно соблюдать чистоту.

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От редакции

Чистенький Бердск?

    Аноним, 29 апреля 2021 8:43:51
    дорога на водозабор в ужасном состоянии
    0
    0
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    Аноним, 29 апреля 2021 8:46:04
    НВР:
    Нет.
    Пару дней назад прилетела с Самары, вот там действительно чистенько. В Бердске прошла по городу 20 минут и уже чувствую как сама грязная стала.
    1
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    Аноним, 29 апреля 2021 8:52:58
    Сказочник новые сказки рассказывает!
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