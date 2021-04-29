Почему развесили в Бердске флаги России развесили с очень синей полосой - почти "черной"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Олег:
По ул. Красная Сибирь развесили государственные флаги. Но вместо ярко-синей полосы присутствует очень тёмная, почти чёрная, полоса.
По ул. Красная Сибирь развесили государственные флаги.
От редакции
Да, вроде не черная полоса? Нет?
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