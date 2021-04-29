Обряды и заговоры на богатство, красоту и любовь 30 апреля 2021 года в ведьмину Вальпургиеву ночь

Ночь ведьм или Вальпургиева ночь отмечается всегда в ночь с 30 апреля на 1 мая.
Этот праздник особо широко отмечается в западных странах, а родиной его считают Германию- именно там язычники первыми начали отмечать эту ночь, разводя большие костры.
В эту ночь можно проводить всякие обряды и ритуалы и менять свою жизнь к лучшему.
Можно например избавиться от негатива при помощи простого ритуала избавления. Для него вам нужно взять свечу лист бумаги и ручку. Написать на листе бумаги все то, что вас беспокоит, что тревожит. Записать все это на листе бумаги и ночью на зажженной свече сжечь со словами "Гори оно все синим пламенем". Пепел развеять на улице, свече дать догореть до конца.
Обряд для привлечения привлекательности и любви
Накануне праздника вечером нужно собрать букет из двенадцати трав, в который должны входить цветущий хрен, крапива, мелисса, чертополох, калина (ветки) и ромашка. Украсьте букет разноцветными лентами красного, зеленого и желтого цвета.
Над букетом прочтите заговор: «всегда молодая, любимая, желанная – счастье найду, весь мир красотой покорю!».
Букет оставить на три дня, потом сделать из него отвар, добавить его в ванну с водой. Туда добавить 3 ст.л. соли, 6 ст.л. соды, можно добавить любимые ароматические масла. Принять ванну и ждать любви.
Обряд на богатство
Вечером 30 апреля вам нужно нарвать горсть зеленых почек с любого дерева. Как только пробьет 12 часов ночи, нужно зажечь новую зеленую свечу. Вокруг нее рассыпать почки и прочесть семь раз заклинание:
«Зелень зелена, а моя рука деньгами полна. Сколько почек на ветвях, столько добра в моих закромах. Расти, зелень, на ветвях. Расти, добро, в моих закромах. Да будет так!»
Затем огонек задуйте, почти разложите в тех местах, где вы храните деньги и драгоценности, можно немного положить в кошелек и застегнуть кармашек. Почки должны там оставаться до Нового года, затем их собрать и выбросить. Моно повторить ритуал в следующую Вальпургиеву ночь.