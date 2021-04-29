Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
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Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском

8:16:144/29/2021
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После расправы братья Клементьевы продали в Бердске украденный телефон жертвы. Суд вынес приговор на основании вердикта присяжных заседателей.

Приговор суда по убийству еще не вступил в законную силу


Суд вынес братьям-близнецам приговор за убийство, сообщили 29 апреля в прокуратуре Новосибирской области. Приговор провозглашен на основании единогласного вердикта присяжных. Коллегия заседателей признала 33-летних братьев Ивана и Дмитрия Климентьевых виновными.

Убийство произошло вечером 4 мая 2019 года на Центральном пляже в Советском районе Новосибирска. Братья в тот момент были пьяны.

Как установило следствие, некий мужчина решил подарить Ивану букет цветов. Этот жест не понравился одном из близнецов. И братья расправились с ним. После убийства Климентьевы похитили рюкзак, кофту и телефон убитого. Известно, что телефон они продали в Бердске.

Им вменяли п. «ж» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).

Суд приговорил Ивана Климентьева к 21 году лишения свободы, Дмитрию Климентьеву – 18 лет лишения свободы с отбыванием каждому в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, уточнили в облпрокуратуре.

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