Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском

Суд вынес братьям-близнецам приговор за убийство, сообщили 29 апреля в прокуратуре Новосибирской области. Приговор провозглашен на основании единогласного вердикта присяжных. Коллегия заседателей признала 33-летних братьев Ивана и Дмитрия Климентьевых виновными.
Убийство произошло вечером 4 мая 2019 года на Центральном пляже в Советском районе Новосибирска. Братья в тот момент были пьяны.
Как установило следствие, некий мужчина решил подарить Ивану букет цветов. Этот жест не понравился одном из близнецов. И братья расправились с ним. После убийства Климентьевы похитили рюкзак, кофту и телефон убитого. Известно, что телефон они продали в Бердске.
Им вменяли п. «ж» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору).
Суд приговорил Ивана Климентьева к 21 году лишения свободы, Дмитрию Климентьеву – 18 лет лишения свободы с отбыванием каждому в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, уточнили в облпрокуратуре.