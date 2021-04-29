Жертвы коронавируса: Выросло число умерших и заразившихся за сутки на 28 апреля в России

Оперативный штаб в четверг обнародовал данные по заражению коронавирусом жителей России. Если на вчерашний день было 7848 вновь заболевших, то на сегодня их число значительно увеличилось. За последние 24 часа 9,2 тысяч человек стали носителями коронавирусной инфекции.
За сутки не справились с последствиями вируса и умерли 364 пациента.
Лидирует, как обычно, Москва с данными о 3215 новых случаев заражения, далее Санкт-Петербург с 716 новыми пациентами и Московская область с 632 случаями.
Наименьшее число заболеваемости дают регионы: Тыва (0,01%) и Алтай (0,02%). Ни одного случая заражения не зафиксировано в Ненецком АО и Еврейской АО.
За весь период пандемии на территории РФ зафиксировано 4,8 млн случаев заражения COVID-19, из них полностью выздоровело не меньше 4,4 млн пациентов, 109,7 тысяч человек умерло.