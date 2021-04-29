Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 20 апреля рассказал, что не владеет информацией о возможном продлении майских каникул после 10 мая.
О том, будет ли правительство России вводить новый локдаун для скорейшей борьбы с заражением населения страны коронавирусом, ему неизвестно. Информация появилась сразу после того, как в России увеличилось число заражений коронавирусом.
Как ранее сообщал Дмитрий Песков, для некоторых компаний введение нерабочих дней с 4 по 7 мая необязательно. И наказывать за неисполнение указа президента никто никого не будет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по указу Владимира Путина за введенные нерабочие дни за сотрудниками сохраняется зарплата. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая.