Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года

9:16:104/29/2021Фото: Wikimedia
0

Информация о дополнительных днях отдыха появилась сразу после того, как в России увеличилось число заражений коронавирусом.

Песков пока не знает, будут ли увеличены майские каникулы


Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 20 апреля рассказал, что не владеет информацией о возможном продлении майских каникул после 10 мая.

О том, будет ли правительство России вводить новый локдаун для скорейшей борьбы с заражением населения страны коронавирусом, ему неизвестно. Информация появилась сразу после того, как в России увеличилось число заражений коронавирусом.

Как ранее сообщал Дмитрий Песков, для некоторых компаний введение нерабочих дней с 4 по 7 мая необязательно. И наказывать за неисполнение указа президента никто никого не будет. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по указу Владимира Путина за введенные нерабочие дни за сотрудниками сохраняется зарплата. Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нерабочие дникоронавируслокдаун
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Могут ли теперь закрыть всех снова?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
    8:53:50 4/29/2021
    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
    БердскНа трех поросят и житейские истории зовет бердчан ДК «Родина»
    8:29:22 4/29/2021
    На трех поросят и житейские истории зовет бердчан ДК «Родина»
    БердскМайские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    8:24:10 4/29/2021
    Майские праздники 2021: Шествие на 1 Мая отменили в Бердске
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    8:20:25 4/29/2021
    Как правильно загадать желание в Вальпургиеву ночь 30 апреля, чтобы оно точно сбылось до 19 июня 2021 года
    БердскБратья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    8:16:14 4/29/2021
    Братья-близнецы убили мужчину на пляже за предложенный одному букет цветов под Бердском
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    7:20:58 4/29/2021
    Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    6:52:39 4/29/2021
    Трижды переболел коронавирусом мэр Кольцова. Последний раз после прививки
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    6:28:53 4/29/2021
    Суд отказал в апелляции по делу Навального о клевете на фронтовика
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    6:20:07 4/29/2021
    Майские праздники: сколько нерабочих дней установил Путин? Когда на работу?
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области
    6:05:26 4/29/2021
    Снова растет число заразившихся коронавирусом за сутки на 28 апреля в Новосибирской области