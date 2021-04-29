За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
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За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"

8:53:504/29/2021
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Кроме того, ей придется выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. 

Дмитрий Марьянов лечился в реабилитационном центре от алкогольной зависимости


Глава центра "Феникс" получила три года условно по делу о смерти актера Марьянова
Суд также удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей

Подмосковный суд 29 апреля вынес приговор главе центра "Феникс" Оксане Богдановой за смерть актера Дмитрий Марьянов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сына погибшего Богданова получила 3 года условно. Кроме того, ей придется выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Представитель прокуратура просил подсудимой реальный 3-летний срок. Не принял суд и требование гособвинения о возмещение морального вреда в сумме 30 млн.

Богданова признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека - ч. 2 ст. 238 УК РФ, и оставлении в опасности - ст. 125 УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме.

 

Напомним, Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс" с 6 по 15 октября 2017 года. Когда в последние дни актеру стало плохо, Богданова запретила вызывать "скорую". В итоге медиков вызвал другой пациент центра, актера госпитализировали, но он вскоре умер. Причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда с массивной кровопотерей. Следствие полагает, что при своевременно помощи актера можно было спасти.

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