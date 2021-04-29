За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"

Глава центра "Феникс" получила три года условно по делу о смерти актера Марьянова
Суд также удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей
Подмосковный суд 29 апреля вынес приговор главе центра "Феникс" Оксане Богдановой за смерть актера Дмитрий Марьянов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката сына погибшего Богданова получила 3 года условно. Кроме того, ей придется выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
Представитель прокуратура просил подсудимой реальный 3-летний срок. Не принял суд и требование гособвинения о возмещение морального вреда в сумме 30 млн.
Богданова признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека - ч. 2 ст. 238 УК РФ, и оставлении в опасности - ст. 125 УК РФ. Процесс проходил в закрытом режиме.
Напомним, Марьянов находился в реабилитационном центре "Феникс" с 6 по 15 октября 2017 года. Когда в последние дни актеру стало плохо, Богданова запретила вызывать "скорую". В итоге медиков вызвал другой пациент центра, актера госпитализировали, но он вскоре умер. Причиной смерти стал разрыв кровеносного сосуда с массивной кровопотерей. Следствие полагает, что при своевременно помощи актера можно было спасти.