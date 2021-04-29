ФАС проверит цены на жилье до 11 мая 2021 после критики Путина

Максим Шаскольский, глава ФАС, заявил, что до 11 мая 2021 года все территориальные ведомства должны представить информацию об обоснованности стоимости квадратного метра жилья в регионах России.
Руководитель антимонопольной службы дал задание своим подчиненным проверить состояние рынка недвижимости, в том числе в новостройках.
8 апреля Владимир Путин приказал ФАС проверить жалобы граждан страны на рост цен в сфере недвижимости. По словам президента, рост цен на квадратный метр составил от 12% до 30% в зависимости от региона, сообщал "Курьер Сред Бердск".
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин предложил правительству создать штаб для анализа цен на жилье.