ФАС проверит цены на жилье до 11 мая 2021 после критики Путина
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ФАС проверит цены на жилье до 11 мая 2021 после критики Путина

10:12:444/29/2021Фото: flickr
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Обоснованность стоимости квадратного метра в том числе в новостройках глава антимонопольной службы поручил проверить во всех российских регионах.

В России растут цены на жилье

Максим Шаскольский, глава ФАС, заявил, что до 11 мая 2021 года все территориальные ведомства должны представить информацию об обоснованности стоимости квадратного метра жилья в регионах России.

Руководитель антимонопольной службы дал задание своим подчиненным проверить состояние рынка недвижимости, в том числе в новостройках.

8 апреля Владимир Путин приказал ФАС проверить жалобы граждан страны на рост цен в сфере недвижимости. По словам президента, рост цен на квадратный метр составил от 12% до 30% в зависимости от региона, сообщал "Курьер Сред Бердск".

Позже вице-премьер Марат Хуснуллин предложил правительству создать штаб для анализа цен на жилье.

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монополияпроверкацена на жилье
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