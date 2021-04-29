Школьница избила одноклассника до сотрясения мозга. Школа не отреагировала, выяснила прокуратура Новосибирской области

В селе Елбань (ранее шла речь о селе Чупино) Маслянинского района произошел конфликт между учениками противоположного пола.
8 апреля 13-летний подросток был вынужден обратиться за помощью к медикам Маслянинской ЦРБ. После обследования несовершеннолетнего было установлено, что он получил травму головы и сотрясение мозга. Об этом 29 апреля сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В школе, где произошел конфликт потерпевшего с девочкой, не прореагировали и не высказали соответствующей реакции.
По факту произошедшего прокуратура провела проверку и обнаружила многочисленные нарушения в работе образовательного учреждения. В их числе есть пункт о несвоевременном расследовании несчастного случая администрацией школы.
После прокурорской проверки директору школы было вынесено представление, а главе района было направлено предложение о дисциплинарной ответственности руководителя образовательного учреждения.