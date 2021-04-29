Пенсию до 40% зарплаты предлагают повысить в Госдуме
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Пенсию до 40% зарплаты предлагают повысить в Госдуме

10:00:354/29/2021Фото: Кремлин.ру
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Как считает глава "СР" Сергей Миронов, поскольку Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда, то должна придерживаться ее норм.

Миронов требует изменить пенсионную реформу в РФ

Депутаты фракции "СР" предлагают увеличить пенсию до 40% от зарплаты пенсионера, сообщается на партийном сайте. Соответствующий законопроект направили в правительство России.

"По нашему мнению, размер страховой пенсии должен быть не менее 40% от заработной платы, которую люди получали в течение 12 месяцев до ухода на пенсию", – отметил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.

Он напомнил конвенции Международной организации труда, которую ратифицировала Россия три года назад. Там говорится, что страховая пенсия по старости не должны быть меньше 40% заработной платы, которую человек получал до ухода на пенсию. На этом основании необходимо изменить российскую пенсионную систему, считает председатель партии.

По его словам, Минтруд уже отчитывается о повышении пенсий до такого уровня. "Лично я этого не заметил, и поэтому призываю чиновников внимательно отнестись к международным нормам", - прокомментировал руководитель фракции "СР", попросив думцев внимательно отнестись к инициативе.

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