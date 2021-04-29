Ходорковский собирает информацию "о преступлениях" чиновников вместо Навального

Михаил Ходорковский в знак солидарности в осужденным Алексеем Навальным решил "продолжить его дело". В своем Telegram-канале он объявил сбор информации "о коррупционных и других преступлениях" на людей из так называемого "списка Навального". Там обозначены, например, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший генпрокурор Юрий Чайка и председатель правительства Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", перед возвращением Навального в Россию, его приближенный назвал британским спецслужбам 35 имен, которые необходимо внести в санкционные списки в случае ареста оппозиционера.
Ходорковский напомнил это, отметив, что "Навальный находится в колонии незаконно и несправедливо". Поэтому и решил посодействовать сбору информации вместо заключенного. По словам Ходорковского, "множественные доказательства преступлений" нужны для внесения в санкционный списки в рамках закона Магнитского.