Ходорковский собирает информацию "о преступлениях" чиновников вместо Навального
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ходорковский собирает информацию "о преступлениях" чиновников вместо Навального

11:25:094/29/2021Фото: Скриншот
0

Михаил Ходорковский в знак солидарности с осужденным оппозиционером готовится работать по списку 35-ти из санкционного реестра Навального.

Михаил Ходорковский сам отсидел

Михаил Ходорковский в знак солидарности в осужденным Алексеем Навальным решил "продолжить его дело". В своем Telegram-канале он объявил сбор информации "о коррупционных и других преступлениях" на людей из так называемого "списка Навального". Там обозначены, например, глава «Роснефти» Игорь Сечин, бывший генпрокурор Юрий Чайка и председатель правительства Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", перед возвращением Навального в Россию, его приближенный назвал британским спецслужбам 35 имен, которые необходимо внести в санкционные списки в случае ареста оппозиционера.

Ходорковский напомнил это, отметив, что "Навальный находится в колонии незаконно и несправедливо". Поэтому и решил посодействовать сбору информации вместо заключенного. По словам Ходорковского, "множественные доказательства преступлений" нужны для внесения в санкционный списки в рамках закона Магнитского.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
арестосужденоппозиционерв колониисанкционный список
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто предоставит информацию?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля
    11:20:34 4/29/2021
    С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля
    Школьница избила одноклассника до сотрясения мозга. Школа не отреагировала, выяснила прокуратура Новосибирской области
    10:43:34 4/29/2021
    Школьница избила одноклассника до сотрясения мозга. Школа не отреагировала, выяснила прокуратура Новосибирской области
    Жертвы коронавируса: Выросло число умерших и заразившихся за сутки на 28 апреля в России
    10:22:42 4/29/2021
    Жертвы коронавируса: Выросло число умерших и заразившихся за сутки на 28 апреля в России
    Обряды и заговоры на богатство, красоту и любовь 30 апреля 2021 года в ведьмину Вальпургиеву ночь
    10:20:57 4/29/2021
    Обряды и заговоры на богатство, красоту и любовь 30 апреля 2021 года в ведьмину Вальпургиеву ночь
    ФАС проверит цены на жилье до 11 мая 2021 после критики Путина
    10:12:44 4/29/2021
    ФАС проверит цены на жилье до 11 мая 2021 после критики Путина
    Пенсию до 40% зарплаты предлагают повысить в Госдуме
    10:00:35 4/29/2021
    Пенсию до 40% зарплаты предлагают повысить в Госдуме
    Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане. Есть жертвы
    9:41:47 4/29/2021
    Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане. Есть жертвы
    Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления
    9:20:10 4/29/2021
    Магические открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и волшебные поздравления
    Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года
    9:16:10 4/29/2021
    Кремль высказался о продлении майских каникул после 10 мая 2021 года
    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"
    8:53:50 4/29/2021
    За смерть актера Дмитрия Марьянова получила срок директор центра "Феникс"