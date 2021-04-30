Календарь дачника на 30 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 30 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:424/30/2021Фото: pixabay
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Считается благоприятным днем для работы в огороде и саду. В этот день земля дышит, накапливает жизненные соки в корнях.

Возможна в стрельце посадка газонной травы

30 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в --:--, а закат в 06:37.

Хронология лунных дней


  • 19 лунный день c 23:45 29.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Стрелец (±)

Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным. Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.

Благоприятно в стрельце:


  • посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
  • посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
  • посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
  • посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
  • посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
  • перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
  • уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • заготовление сена, а также лесоповал;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка теста.

Возможно:


  • сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.

Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:


  • овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
  • плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
  • полевых: сахарная свекла;
  • комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
  • газонных трав.

Не благоприятно в стрельце:


  • полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.

19 лунный день (+)

30 апреля 2021 года в 12:00 — 19 лунный день. Считается благоприятным днем для работы в огороде и саду. В этот день земля дышит, накапливает жизненные соки в корнях. Надземная часть растений слабо реагирует на любые повреждения, а вот повреждение корней может вызвать гибель растения.

Рекомендуется в 19 лунный день:


  • обрезка растений с целью замедления роста молодых побегов;
  • прививка, прополка и прореживание;
  • выкапывание луковиц и клубней;
  • корневая органическая подкормка;
  • полив, опрыскивание от вредителей и сорняков.

Не рекомендуется в 19 лунный день:


  • любые работы с использованием садового инвентаря.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели - пятница. Этот день находится под эгидой Венеры - таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее - это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa.ru

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