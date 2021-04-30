Чарующие открытки на День джаза 30 апреля и заводные поздравления для меломанов

Джаз любят взрослые и дети,
Ведь это музыка души,
С Днем джаза мы всех меломанов
Поздравить в этот миг спешим,
Пусть наслаждаются мотивом,
Танцуют под веселый джаз,
Удачи всем мы пожелаем,
Огромной радости сейчас!
С Днем джаза принимайте поздравок,
Пусть вызывает музыка восторг!
Танцуйте, не жалея своих ног
В такой прекрасный, радостный денек!
Сходите на концерт и мастер-класс,
Пускай звучит задорный, вечный джаз,
И каждый разудалый музыкант
Покажет вам блистательный талант!
С днем джаза вас международным,
Всегда он был мотивом модным,
Пусть и сейчас он зазвучит,
Чтоб жить красиво научить!
Давайте день такой отметим,
Его застольем пышным встретим,
Чтоб не пришлось нам заскучать,
Мы станем только джаз включать!
С праздником вас, все поклонники джаза!
Вы дождались наступления часа,
Когда этот праздник прекрасный приходит
С джазовым вихрем веселых мелодий!
Джаз — это вечный эксперимент.
Давайте же вместе пойдем на концерт!
Там будем музыкой мы наслаждаться,
И аплодировать, и удивляться!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru