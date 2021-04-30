С Днем джаза открытки очень красивые и поздравления для СМС на 30 апреля
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С Днем джаза открытки очень красивые и поздравления для СМС на 30 апреля

10:01:484/30/2021Фото: bipbaр
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Отправьте открытку и поздравление в стихах для тех, кто очень любит джаз или сам играет его!

День джаза

Так любим мы душевный джаз —
Все подтвердят единогласно,
Он дарит радостный экстаз,
Ведь эта музыка прекрасна!

На громкость полную включай
Любимый джаз и наслаждайся,
Мотив ритмично напевай
И в удовольствии купайся!

День джаза

Пусть джаз — особен,
Необычен он немного,
Но джаз на многое способен,
В нем есть возвышенность, хватает и земного.

Эмоций гамму дарит он большую:
Счастье, радость и, бывает, грусть,
Несет в себе он музыку живую,
Процветает он побольше пусть.

День джаза

Музыка, волненье — это джаз.
Не оставил равнодушным нас.
Столько его любит поколений!
Он был целью, верхом был стремлений.

Он несет восторг нам и запал.
Нужно, чтоб он жил и не пропал.
Джазом мир по-прежнему пусть дышит.
Новые мелодии услышим.

Разовьем его мы, воспоем.
Детям к нему вкус с тобой привьем.
Джаз мы возродим, чтоб он восстал.
Создадим ему мы пьедестал.

День джаза

Всех, кто любит джаз
Нынче поздравляю.
И всецело в его власть
Вам попасть желаю.

Пусть прекрасный этот ритм
Дарит вдохновение.
Это музыка любви, счастья
Без сомнения.

День джаза

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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