С Днем джаза открытки очень красивые и поздравления для СМС на 30 апреля

Так любим мы душевный джаз —
Все подтвердят единогласно,
Он дарит радостный экстаз,
Ведь эта музыка прекрасна!
На громкость полную включай
Любимый джаз и наслаждайся,
Мотив ритмично напевай
И в удовольствии купайся!
Пусть джаз — особен,
Необычен он немного,
Но джаз на многое способен,
В нем есть возвышенность, хватает и земного.
Эмоций гамму дарит он большую:
Счастье, радость и, бывает, грусть,
Несет в себе он музыку живую,
Процветает он побольше пусть.
Музыка, волненье — это джаз.
Не оставил равнодушным нас.
Столько его любит поколений!
Он был целью, верхом был стремлений.
Он несет восторг нам и запал.
Нужно, чтоб он жил и не пропал.
Джазом мир по-прежнему пусть дышит.
Новые мелодии услышим.
Разовьем его мы, воспоем.
Детям к нему вкус с тобой привьем.
Джаз мы возродим, чтоб он восстал.
Создадим ему мы пьедестал.
Всех, кто любит джаз
Нынче поздравляю.
И всецело в его власть
Вам попасть желаю.
Пусть прекрасный этот ритм
Дарит вдохновение.
Это музыка любви, счастья
Без сомнения.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru