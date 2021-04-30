На Вальпургиеву ночь классные открытки и страшненькие поздравления на 30 апреля
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На Вальпургиеву ночь классные открытки и страшненькие поздравления на 30 апреля

5:00:114/30/2021Фото: bipbap
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Поздравьте близких открыткой и поздравлением в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая!

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь,
Постучится в окно,
От горящих костров,
Песни льются легко.

Плодородия свет,
Упадет на Землю,
Вальпургиеву ночь,
Я волшебной зову.

Собираются ведьмы,
В эту ночь на шабаш —
Вальпургиева ночь,
В сердце вечный мандраж!

Вальпургиева ночь

Ночь сегодня своим ослепляет сиянием,
Зажигая в глазах, как у ведьмы, огни.
Твое имя читаю в своем заклинании
Я над варевом самой безумной любви.

Когда звезды сигнал подадут мне мерцаньем,
Я, прекрасной луны непокорная дочь,
Колдовским своим зельем тебя одурманю.
Уведу за собой в Вальпургиеву ночь...

Тишь ночную нарушат волшебные звуки.
Мои чувства пылать будут ярче костра!
И летящими крыльями нежные руки,
Этой ночью разгонят туманы разлуки.
И от страсти гореть нам с тобой до утра!

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь —
Загадочное время,
Окутана загадкой
И мистикой она.

Пусть волшебство и тайна
Вас в танец свой закружат
И пусть не отпускают
До самого утра.

Вальпургиева ночь

В ночь вальпургиеву эту
Ведьмы шабаш собрали.
Наколдуют пусть плутовки
Нам на всех большой любви.

А чтоб силы вас не взяли
Темные и страшные.
Вам советую костры
Я разжечь прекрасные.

Пошалите в эту ночь,
Счастье ворожите.
Страшные истории
Нынче расскажите.

Вальпургиева ночь

Вальпургиева ночь
Окутана загадкой,
Встречаем мы весну,
Пусть будет она сладкой.

Пускай не тронет нечисть,
Господствует добро,
Пусть будет и в природе
И на душе тепло.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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