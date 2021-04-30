В День пожарной охраны 30 апреля невероятные открытки и от души поздравления

Пожарной охране — слава и честь,
Спасибо, ребята за то, что вы есть.
Бесстрашно с огнем вступаете в бой,
Жертвуя жизнью своею порой.
Не ради наград, не ради медалей
Горящий порог вы переступали.
Спокойных и тихих желаю вам смен,
Чтоб не было слышно пожарных сирен.
Вам в День пожарной охраны желаю,
Пусть бед от огня люди не знают.
Под рев громогласной пожарной сирены
Ты мчишься стихию огня покорять.
Огромная сила и крепкие нервы,
Людей ты готов ежечасно спасать.
Сегодня, в День смелой пожарной охраны,
Тебе я желаю всех благ на земле.
Огонь в твоем сердце горит пусть веками,
Не зная кручины, потерь и измен.
Любви тебе яркой, огромной и сильной,
Чтоб ввысь улетала от счастья душа.
Ты смелый, отважный и видный мужчина,
Способный унять самый сильный пожар.
Способны вы стихию усмирить,
Пожар свирепый быстро погасить
И в трудный час прийти на помощь людям.
Пускай удача спутником вам будет.
Порою вы творите чудеса.
Пусть лучше не горят дома, леса,
Работа трудная сердца пусть не остудит,
И ваших подвигов никто пусть не забудет.
Мы поздравляем с праздником всех вас.
Пусть будет добрым каждый день и час.
За труд рисковый ваш мы благодарны.
Здоровья, счастья и удачи всем пожарным!
С Днем пожарной охраны
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Мира, счастья и любви!
Спасибо вам за смелость вашу,
За труд нелегкий и отвагу,
За мужество, за героизм,
За все друзья благодарим!
Пожар — ведь дело непростое:
Охвачен дымом весь этаж,
Звучат гудки, сирена воет...
Да средь жильцов ажиотаж.
Ребенок в доме том остался,
А может, старый человек —
Войдут пожарные, помогут,
От лап огня спасают всех.
Крепости духа, победы во всем!
Радостных дней, счастливых притом.
Успех и удача пусть рядом, вдвоем.
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