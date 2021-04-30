С праздником Лаг ба-омер открытки самые интересные и поздравления в стихах на 30 апреля 2021

Лаг ба-Омер — день особый,
Праздник смелости бесстрашной,
И триумфа силы веры,
Силы духа над судьбою,
Над проклятием страданий,
Рабства, траура и боли.
Всё сгорит в кострах Шимона,
Всё исправит Лаг ба-Омер.
В Лаг ба-Омер костры разводим,
И песни с плясками в ходу,
После захода солнца будем
Гулять, смеяться на виду,
Тебя сегодня поздравляю,
Побольше счастья и чудес,
Добра, удачи я желаю,
Костры ж пусть будут до небес!
Лаг ба-омер встречая, люди
Вновь будут разжигать костры,
И чтить традиции мы будем
Не только лишь для красоты.
Тебя в сей праздник поздравляя,
Желаю радости, добра,
Твоим быть другом обещаю,
Так что же, с праздником, ура!
Сегодня поздравить особенно рад
Я с праздником Лаг ба-Омер!
Охватит веселье пускай стар и млад!
Традиции славной пример
Укажет костры разжигать до небес,
Бессмертной души чтобы символ
Из памяти нашей вовек не исчез,
А святость дарил и силу!
В этот праздник жжем костры,
Лаг ба-омер ведь наступил.
Играет свадьбы весь народ,
И траур быстро отступил.
Сегодня весело в стране,
Все люди праздник отмечают,
Желаю я тебе добра,
Пусть все на свете это знают!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru