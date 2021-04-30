На Страстную пятницу открытки для православных и душевные поздравления 30 апреля 2021 года

Случилась большая беда:
За наши с вами грехи
Распяли Иисуса Христа!
И в честь Его эти стихи!
Пусть пост соблюдается строго,
Молитвы летят в небеса!
Просите прощения у Бога,
К иконам поднявши глаза!
Придет к нам прощение с небес
И с верой в душе скажем снова:
«Христос наш, Сын Божий, воскрес!»
«Воскрес» — нет приятнее слова!
Этот день у нас не для веселья,
Не для смеха, не для радостных утех.
День-предшественник святого воскресенья
Не для радостных потех.
Этот день — спасителя распятья,
День, когда окутав ложью быль,
Лжец наслал свои проклятья,
Вместо сердца у него лишь пыль.
В этот день скорбим мы от утраты,
Иисуса в памяти мы чтим,
Стал монетой он расплаты
За грехи не связанные с ним.
Приговорен к свободному полету
Живешь, года оставив за спиной.
А солнце уже там, над головой,
И проще, когда есть с тобою кто-то.
И ночь не обойти, не вечен свет,
А это значит, что не вечна мгла,
И чтоб душа согреться вновь смогла,
Ей вновь подарят золотой рассвет.
А тот, кто сделал вот такой подарок,
Был убежден, что есть великий смысл,
Что сделать так, его чтоб не растратить даром?
Жить лишь по совести, и по единой истине!
Скорбный день сегодня наступил,
Ироды Христа распяли.
Грустен христианский наш народ,
Хуже день в России есть едва ли.
В это день веселью — нету места,
И работать вам запрещено.
Помолитесь лучше о души спасенья,
И о воскресенье — все одно.
В эту страшную неделю
Оглянуться не успели,
Как Христа уже распяли,
И с креста поспешно сняли...
В сей же день мы вспоминаем
И с молитвой почитаем
Смерть великую Христа
И священные места...
Триедин отец, сын, дух,
Человеческий пастух,
Чтим его мы воскрешенье,
И святое вспоможенье.
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru