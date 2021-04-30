Открытки с 1 Мая на Праздник Весны и Труда и прекрасные поздравления для СМС
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Открытки с 1 Мая на Праздник Весны и Труда и прекрасные поздравления для СМС

6:20:334/30/2021Фото: fresh-cards
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Поздравь всех с эти замечательным, так всеми любимым Праздником Весны и Труда - 1 Мая.

1 мая Праздник Весны и Труда

Когда весна везде раскрыла знамя
И все цветет и пахнет, словно мед,
В сердцах людей мир разжигает пламя,
Чтоб интерес к труду рос и почет.

Вас поздравляю с праздником прекрасным!
Пусть сила не оставит никогда!
Пусть вам любой покорны будут масти
Дела, успехи, жизни и года!

Пусть путь ваш будет легок и приятен,
Страна за труд всегда вознаградит.
Ведь важен тот, кто мир с любовью катит,
Кто трудовых наук грызет гранит.

Вас с Первомаем с честью поздравляю!
Здоровья вам стального на года!
Пусть жизнь вас неустанно вдохновляет
На новые полезные дела!

1 мая Праздник Весны и Труда

День труда отметим дружно,
Пусть в нем будет все, что нужно:
Та работа, что под силу,
Отдых тот, что сердцу милый!

С первомаем поздравляем,
Жизни радостной желаем
И любимой всем работы,
Чтоб с успехом и охотой!

1 мая Праздник Весны и Труда

Первомай объединяет
И сближает весь народ.
Вся Россия отмечает
День труда, который год!

Пусть ничто не помешает
Созидать нам и творить.
Пусть весна всех вдохновляет
Ярко и счастливо жить!

1 мая Праздник Весны и Труда

Когда-то на митинг с шарами, флажками
Все шли очень дружно, весь мир ликовал.
Шли дети за ручку, и папы, и мамы,
И праздник народный всех нас собирал.

Желаем трудягам почета, признания,
Чтоб труд ваш ценили и важность его.
Желаем стабильности и процветания,
Зарплаты, за вредность ещё молоко.

И премию можно, ведь вы заслужили.
Чтоб было на что шашлычки вам купить,
Чтоб вы очень складно и счастливо жили,
Могли все мечты свои в жизнь воплотить.

1 мая Праздник Весны и Труда

С Первомаем, с Днем труда,
Поздравляем вас, друзья,
Вам дорог счастливых, добрых
И событий свежих, новых!

Вдохновения не терять
И уверенно шагать
На пути к любви, успеху,
Доверять улыбкам, смеху.

Птицы пусть сопровождают
Трелью радостной в судьбе,
Облака пусть улыбнутся,
Унесут к большой мечте!

1 мая Праздник Весны и Труда

Весенний день — предвестник лета,
Прекрасный праздник Первомай!
Объединяет пусть планету
И мир, и труд, и месяц май!

Пусть веет в воздухе свободой,
И будет ясным небосвод,
И дальней скатертью-дорогой
Врагов народа унесёт!

1 мая Праздник Весны и Труда

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