Открытки с 1 Мая на Праздник Весны и Труда и прекрасные поздравления для СМС

Когда весна везде раскрыла знамя
И все цветет и пахнет, словно мед,
В сердцах людей мир разжигает пламя,
Чтоб интерес к труду рос и почет.
Вас поздравляю с праздником прекрасным!
Пусть сила не оставит никогда!
Пусть вам любой покорны будут масти
Дела, успехи, жизни и года!
Пусть путь ваш будет легок и приятен,
Страна за труд всегда вознаградит.
Ведь важен тот, кто мир с любовью катит,
Кто трудовых наук грызет гранит.
Вас с Первомаем с честью поздравляю!
Здоровья вам стального на года!
Пусть жизнь вас неустанно вдохновляет
На новые полезные дела!
День труда отметим дружно,
Пусть в нем будет все, что нужно:
Та работа, что под силу,
Отдых тот, что сердцу милый!
С первомаем поздравляем,
Жизни радостной желаем
И любимой всем работы,
Чтоб с успехом и охотой!
Первомай объединяет
И сближает весь народ.
Вся Россия отмечает
День труда, который год!
Пусть ничто не помешает
Созидать нам и творить.
Пусть весна всех вдохновляет
Ярко и счастливо жить!
Когда-то на митинг с шарами, флажками
Все шли очень дружно, весь мир ликовал.
Шли дети за ручку, и папы, и мамы,
И праздник народный всех нас собирал.
Желаем трудягам почета, признания,
Чтоб труд ваш ценили и важность его.
Желаем стабильности и процветания,
Зарплаты, за вредность ещё молоко.
И премию можно, ведь вы заслужили.
Чтоб было на что шашлычки вам купить,
Чтоб вы очень складно и счастливо жили,
Могли все мечты свои в жизнь воплотить.
С Первомаем, с Днем труда,
Поздравляем вас, друзья,
Вам дорог счастливых, добрых
И событий свежих, новых!
Вдохновения не терять
И уверенно шагать
На пути к любви, успеху,
Доверять улыбкам, смеху.
Птицы пусть сопровождают
Трелью радостной в судьбе,
Облака пусть улыбнутся,
Унесут к большой мечте!
Весенний день — предвестник лета,
Прекрасный праздник Первомай!
Объединяет пусть планету
И мир, и труд, и месяц май!
Пусть веет в воздухе свободой,
И будет ясным небосвод,
И дальней скатертью-дорогой
Врагов народа унесёт!
[object Object]