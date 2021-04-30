Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю
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Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю

4:00:164/30/2021Фото: pixabay.com
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Ваши томаты, конечно, могут выдержать более низкие показатели температуры, но рассада будет долго приходить в себя и урожай вы соберет позже ожидаемых сроков.

Считается, что сажать помидоры нельзя в Полнолуние и Новолуние

Подходит пора высадки прекрасной рассады в открытый грунт после долго ухаживания зимой. Пикировку провели?

Чтобы точно быть уверенным, что морозец не прибьет ваши томаты необходимо дождаться, когда температура днем стабильно будет держаться в +12…+18 °C, а ночью не опустится ниже +10 °C.

Ваши томаты, конечно, могут выдержать более низкие показатели температуры, но рассада будет долго приходить в себя и урожай вы соберет позже ожидаемых сроков.

Лунный календарь на посадку рассады томатов в мае 2021 года в открытый грунт: самые благоприятные дни

Лучше всего сажать рассаду помидоров в открытый грунт на растущую Луну. И предпочтение, когда спутник земли расположен в знаках Рака, Рыб или Козерога: 10, 12, 15-17, 22-25.

Лунный календарь на посадку рассады томатов в мае 2021 года в открытый грунт: самые неблагоприятные дни

Запрещено сажать помидоры в  Полнолуние и Новолуние. И запрещено, когда луна находится в Водолее: 2-4, 11 и 26 мая.

Удачной вам посадки ваших томатов и отменного урожая в 2021 году!

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