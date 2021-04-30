Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю

Подходит пора высадки прекрасной рассады в открытый грунт после долго ухаживания зимой. Пикировку провели?
Чтобы точно быть уверенным, что морозец не прибьет ваши томаты необходимо дождаться, когда температура днем стабильно будет держаться в +12…+18 °C, а ночью не опустится ниже +10 °C.
Ваши томаты, конечно, могут выдержать более низкие показатели температуры, но рассада будет долго приходить в себя и урожай вы соберет позже ожидаемых сроков.
Лунный календарь на посадку рассады томатов в мае 2021 года в открытый грунт: самые благоприятные дни
Лучше всего сажать рассаду помидоров в открытый грунт на растущую Луну. И предпочтение, когда спутник земли расположен в знаках Рака, Рыб или Козерога: 10, 12, 15-17, 22-25.
Лунный календарь на посадку рассады томатов в мае 2021 года в открытый грунт: самые неблагоприятные дни
Запрещено сажать помидоры в Полнолуние и Новолуние. И запрещено, когда луна находится в Водолее: 2-4, 11 и 26 мая.
Удачной вам посадки ваших томатов и отменного урожая в 2021 году!