Почему химзаводское озеро скоро исчезнет в Бердске. Смотрите видео

В Бердске многие бывали на озере, расположенном в районе химзаводских дач. Это любимое место отдыха дачников, жителей поселка Мичуринский и Бердска. Сюда приходят рыбаки посидеть в тишине с удочкой, приезжают на велосипедах подростки искупаться и попрыгать в воду с «тарзанки». На холмистых берегах озера растут березы. Много птиц живет в роще.
29 апреля «Курьер. Среда. Бердск» побывал на озере. Мусор кругом. Весь берег завален мусором. Он самый разнообразный, такое разнообразие увидишь, пожалуй, только на свалке. Тут и строительный мусор, и битый кирпич, и промышленные отходы, бутылки всех сортов, пакеты и остатки пищи. Разбитая колея по дороге вдоль берега завершает жуткую картину. Невероятная мусорная свалка на берегу красивейшего водоема. Сухая трава на берегу не скошена, рядом дачи — дома и постройки. Если вспыхнет сено при сильном ветре — сгорит всё. Почему территория заброшена? Как навести порядок на прекрасном озере и вокруг него?
СНТ «Запрудное», которое находится ближе всего к берегу озера, организует 1 мая субботник, чтобы хоть немного привести в порядок территорию.
- Озеро расположено не на нашей территории. Граница нашего общества заканчивается на середине дороги вдоль берега. На озеро приходят дачники и с «Востока-1» и с «Востока-2», жители Мичуринского, Бердска, но убирать не приходит никто. Все приходят только мусорить. 1 мая мы решили организовать уборку территории, присоединяйтесь. Приходите все, у кого есть желание спасти наше озеро, - рассказал председатель СНТ «Запрудное» Александр Владимирович.
В администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района рассказали, что озеро к ним не относится, оно находится в ведении Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. В администрации Искитимского района рассказали, кому принадлежит озеро:
- В 1993 году по государственному акту установлено, что это пруды. И они находятся в ведении плодово-ягодной станции имени Мичурина.
А пока поддержим призыв дачников СНТ «Запрудное» и 1 мая в субботу все вместе спасем озеро от мусора.
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