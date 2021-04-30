Какие астероиды угрожают летом 2021 года Земле
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Какие астероиды угрожают летом 2021 года Земле

1:00:454/30/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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В июне 2021 года к земле приблизятся 6 астероидов. Самый большой из них называется 450263 2003 WD158, он считается потенциально опасным для Земли.

Июльских астероидов будет 10

Астероиды – это космические «пылинки» неправильной формы, размером более 30 метров в диаметре. Они состоят твердых пород, движутся по орбите и имеют небольшие гравитационные поля. У некоторых астероидов даже есть спутники, за что их называют «малыми планетами».
В Солнечной системе больше 670 тысяч астероидов, некоторые из них имеют высокое альбедо. Это способность светиться отражённым светом, из-за которого их можно увидеть в телескоп.

Насколько опасны астероиды
На близком расстоянии от Земли астероиды пролетают часто – до 10 раз в неделю. Под близким, в космических масштабах, понимают расстояние до 10 миллионов километров.
Обычно астероиды двигаются по постоянным траекториям и не угрожают Земле. Но некоторые из них могут притянуться земной гравитацией и упасть. Самые маленькие, 30-метровые астероиды уже опасны своей ударной волной. А падение 100-метрового астероида по силе будет напоминать водородную бомбу. Самым опасным для Земли сейчас считается астероид Апофис, размером 300 метров.

Астероиды летом 2021
В июне 2021 года к земле приблизятся 6 астероидов. Самый большой из них называется 450263 2003 WD158, он считается потенциально опасным для Земли. Его размеры колеблются от 462 до 1033 метров из-за неровной формы. Сближение с Землёй ожидается 15 июня в 13:31 по Москве.
Июльских астероидов будет 10. Их опасность невелика, а размер самого большого не превышает 253 метров. Это астероид 2021 GM4, который замечен совсем недавно, в марте 2021 года. Он сблизится с Землёй 2 июля в 03:11 по московскому времени.
Ещё 10 астероидов пройдут близко к Земле в августе. Среди них будет опасный гигант 2016 AJ193. Его габариты – 1,37 километров. Такой, если столкнётся с Землёй, устроит настоящий апокалипсис со сменой климата. Астероид приблизится 21 августа в 18:10 по Москве.

Как защититься от астероидов?
Паниковать при виде такого количества астероидов человечеству не стоит. За вероятностью их падения следят учёные из Европейского космического агентства и NASA – Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космоса.
В июле 2021 года начнётся миссия DART. Космический аппарат на ионном двигателе отправится к Didymos – системе, состоящей из двух крупных астероидов, которые потенциально опасны для Земли. Аппарат столкнётся с одним из астероидов, оставив на нём 20-метровый кратер. Это позволит изменить орбитальную скорость Didymos, что сделает систему менее опасной для Земли.
Если космическая миссия удастся, человечество сделает огромный шаг к защите Земли от опасных космических воздействий.

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