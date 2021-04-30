Жители Бердска 9 Мая смогут встать в Бессмертный полк-2021

Жители Новосибирской области могут подать заявку для участия в международной акции до 7 мая 2021 года.
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах страны в онлайн-формате. Для того, что принять участие в виртуальном шествии, до 7 мая необходимо подать заявку на сайте проекта. Тогда фотографии ветеранов будут включены в трансляцию. Также поучаствовать в акции можно через проект «Банк Памяти» и приложение «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.
Организаторы добавили, что участвующих в шествии заранее предупредят о времени прохождения их Героя в строю «Бессмертного полка». Также будет подготовлена ссылка на точное время трансляции, чтобы можно было поделиться ей с родными и друзьями.
Ранее губернатор сообщил, что коронавирусные ограничения не позволяют провести традиционное шествие "Бессмертного полка". В прошлом году акция также проходила в режиме «онлайн».