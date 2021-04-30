Жители Бердска 9 Мая смогут встать в Бессмертный полк-2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жители Бердска 9 Мая смогут встать в Бессмертный полк-2021

1:30:274/30/2021Фото: pixabay.com
0

Жителей региона приглашают принять участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка».

Подать заявку можно до 7 мая 2021 года

Жители Новосибирской области могут подать заявку для участия в международной акции до 7 мая 2021 года.

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах страны в онлайн-формате. Для того, что принять участие в виртуальном шествии, до 7 мая необходимо подать заявку на сайте проекта. Тогда фотографии ветеранов будут включены в трансляцию. Также поучаствовать в акции можно через проект «Банк Памяти» и приложение «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Организаторы добавили, что участвующих в шествии заранее предупредят о времени прохождения их Героя в строю «Бессмертного полка». Также будет подготовлена ссылка на точное время трансляции, чтобы можно было поделиться ей с родными и друзьями.

Ранее губернатор сообщил, что коронавирусные ограничения не позволяют провести традиционное шествие "Бессмертного полка". В прошлом году акция также проходила в режиме «онлайн».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
акциядень победыбессмертный полк
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Участвуете в "Бессмертном полку"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЖители Бердска 9 Мая смогут встать в Бессмертный полк-2021
    1:30:27 4/30/2021
    Жители Бердска 9 Мая смогут встать в Бессмертный полк-2021
    Какие астероиды угрожают летом 2021 года Земле
    1:00:45 4/30/2021
    Какие астероиды угрожают летом 2021 года Земле
    Какой сегодня мусульманский праздник: все праздники на май 2021 года
    1:00:39 4/30/2021
    Какой сегодня мусульманский праздник: все праздники на май 2021 года
    Евросоюз готов исключить Россию из платежной системы SWIFT, но при одном условии
    12:08:28 4/30/2021
    Евросоюз готов исключить Россию из платежной системы SWIFT, но при одном условии
    Таиланд ввел две недели карантина для въезжающих в страну с 1 мая 2021 года
    11:42:36 4/29/2021
    Таиланд ввел две недели карантина для въезжающих в страну с 1 мая 2021 года
    Ходорковский собирает информацию "о преступлениях" чиновников вместо Навального
    11:25:09 4/29/2021
    Ходорковский собирает информацию "о преступлениях" чиновников вместо Навального
    С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля
    11:20:34 4/29/2021
    С Днем пожарной охраны открытки для смелых и "спасибо" в поздравлениях-стихах на 30 апреля
    Школьница избила одноклассника до сотрясения мозга. Школа не отреагировала, выяснила прокуратура Новосибирской области
    10:43:34 4/29/2021
    Школьница избила одноклассника до сотрясения мозга. Школа не отреагировала, выяснила прокуратура Новосибирской области
    Жертвы коронавируса: Выросло число умерших и заразившихся за сутки на 28 апреля в России
    10:22:42 4/29/2021
    Жертвы коронавируса: Выросло число умерших и заразившихся за сутки на 28 апреля в России
    Обряды и заговоры на богатство, красоту и любовь 30 апреля 2021 года в ведьмину Вальпургиеву ночь
    10:20:57 4/29/2021
    Обряды и заговоры на богатство, красоту и любовь 30 апреля 2021 года в ведьмину Вальпургиеву ночь