Будут ли работать в майские праздники магазины и рестораны Москвы

Предприятия общепита и торговли будут работать на майские праздники в Москве в обычном режиме.
Об этом рассказал представитель мэрии Александр Немерюк. Он заметил, что санитарные правила во время работы с клиентами должны соблюдаться неукоснительно, особенно в дни, когда ожидается большее число посетителей, чем в обычные дни.
Вместе с тем, мэрия не ограничивает время и режим работы торговых точек и общепита, и только предприниматели решают, по какому режиму они будут осуществлять свою деятельность.
Ярмарки выходного дня в Москве будут работать с 1-го по 3-е, и с 8-го по 10-е мая.