Будут ли работать в майские праздники магазины и рестораны Москвы
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Будут ли работать в майские праздники магазины и рестораны Москвы

6:04:374/30/2021Фото: PxHere
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Ярмарки выходного дня в Москве будут работать с 1-го по 3-е, и с 8-го по 10-е мая.

Москва, город
Москва готовится к майским праздникам

Предприятия общепита и торговли будут работать на майские праздники в Москве в обычном режиме.

Об этом рассказал представитель мэрии Александр Немерюк. Он заметил, что санитарные правила во время работы с клиентами должны соблюдаться неукоснительно, особенно в дни, когда ожидается большее число посетителей, чем в обычные дни.

Вместе с тем, мэрия не ограничивает время и режим работы торговых точек и общепита, и только предприниматели решают, по какому режиму они будут осуществлять свою деятельность.

Ярмарки выходного дня в Москве будут работать с 1-го по 3-е, и с 8-го по 10-е мая.

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майские праздникирежим работы магазинов
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