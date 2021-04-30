Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 апреля 2021 в России и мире

7:40:104/30/2021Фото: pxhere
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 30 апреля 2021 года.

пожарная охрана, машина
День пожарной охраны отмечается 30 апреля

• Великая пятница (Страстная пятница)
• День пожарной охраны России
• Вальпургиева ночь (Walpurgis Night)
• Праздник иконы Божией Матери «Избавительница»
• Международный день джаза (International Jazz Day)
• День веснушчатых созвездий
• Праздник каменной стены
• День памяти преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
• День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей
• Международный день свечника
• День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского
• День осведомлённости о недиагностированных детях (Undiagnosed Children`s Awareness Day)
• День овсяного печенья (National Oatmeal Cookie Day) - США
• День честности (Honesty Day) - США
• День кролика «Багз Банни» (National Bugs Bunny Day) - США
• День изюма (National Raisin Day) - США
• День стильной причёски (Hairstyle Appreciation Day) - США
• День пограничника (День прикордонника) - Украина
• День апельсина в Амстердаме - Нидерланды
• День ребёнка (Dia del Nino) - Мексика
• День победы (Reunification Day) - Вьетнам
• День учителя - Парагвай
• День комков шерсти (National Hairball Awareness Day) - США
• День социального работника - ПМР
• Праздник урожая, День Ринкона (Rincon Day) - Бонэйр
• День Персидского залива (National Persian Gulf Day) - Иран
• День армии - Грузия
• Великий молитвенный день (Store bededag) - Дания, Гренландия
• Праздник древонасаждения (National Arbor Day) - США
• День короля (King`s Birthday) - Швеция
• День защиты прав потребителей (Consumer Protection Day) - Таиланд
• День мучеников (Youm-e-Shuhada) - Пакистан
• Праздник «Лаг ба-Омер» (Lag BaOmer) - Израиль
• День «отшлёпывания» (Spank Out Day) - США
• День недиагностированных детей (Undiagnosed Children`s Awareness Day) - Великобритания
• День приюта для бездомных животных (National Adopt a Shelter Pet Day) - США
• День защиты прав животных (National Animal Advocacy Day) - США
• День пузырькового чая (National Bubble Tea Day) - США
• Карнавальный день (Carnival Day) - Синт-Мартен
• День детей военнослужащих (National Military Brats Day) - США
• День игрушки «Мистер Картофельная голова» (National Mr. Potato Head Day) - США
• День основания штата Луизиана (Louisiana Statehood Day) - США
• День борьбы с саркоидозом (National Sarcoidosis Day) - США
• День «Будь готов!» (National PrepareAthon! Day) - США
• День битвы при Камароне (Camaron Day) - Франция, Мексика
• Праздник первой борозды (Royal Ploughing Ceremony) - Камбоджа
• Именины у Александра, Ивана, Михаила, Фёдора
• Зосима Пчельник (Открытие улика)

Важные события

1472 в московском Кремле заложен Успенский собор.
1649 царь Алексей Михайлович утвердил «Наказ о гражданском благочинии», в котором говорится об установлении в Москве и других городах профессиональной противопожарной охраны.
1905 российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
1907 открылся V (Лондонский) съезд РСДРП, который оказался последним совместным съездом большевиков и меньшевиков.
1909 в Санкт–Петербурге создана первая в России скаутская организация.
1918 при участии немцев провозглашено создание Крымской республики.
1927 первый паровоз М типа 2–4–0, построенный заводом «Красный путиловец», вышел на пути.
1944 в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.
1945 в Берлине над рейхстагом советские войска водрузили красное Знамя Победы.
1954 в Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины.
1968 в СССР вышел первый номер подпольной «Хроники текущих событий». В этом «самиздатовском» издании предавались гласности нарушения прав человека на территории СССР.
1971 в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
1984 Афганская война (1979–1989): Гибель 1–го батальона 682–го мотострелкового полка.
1990 началось вещание первой в России коммерческой радиостанции "Европа +".
2002 в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
2005 14 граждан Российской Федерации, задержанные правоохранительными органами Минска за участие в проведении несанкционированного митинга белорусской оппозиции по случаю очередной годовщины чернобыльской трагедии 26 апреля, по решению суда выпущены на свободу.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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