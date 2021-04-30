Какой сегодня церковный праздник 30 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 30 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:124/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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Страстная пятница - это последняя пятница перед Пасхой. В этот день вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.

церковь
Сегодня разрешено сухоядение

Православные праздники 30 апреля

Великий пост
Страстная седмица - Страстная пятница
Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
Обретение мощей преподобного Александра Свирского

Народные праздники


Страстная пятница

Этот праздник приходится на последнюю пятницу перед Пасхой. В этот день вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.

В этот день принято ходить в храмы. Богослужения люди проводят с зажженными свечами, которые потом приносят домой и ставят перед иконами.

Верующие в этот день соблюдают строгий пост. Пищу употребляют только после богослужения. Разрешается есть хлеб и пить воду.

В этот день нельзя брать в руки топор и земледельческие инструменты. Запрещается заниматься рукоделием, стирать, ругаться, богохульничать, веселиться.

Звездная ночь и ясный рассвет сулят хороший урожай пшеницы.

Приметы


  • Юго–западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении – к продолжительному дождю.
  • Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся.
  • Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – такой и урожай соберете.
  • Если в этот день Солнце взойдет ясно – будет сухое лето, а если через тучи – дождливое.
  • Если после дождя эхо глухое – непогода продолжится.

Источник: my-calend

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