Какой сегодня церковный праздник 30 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 30 апреляВеликий пост
Страстная седмица - Страстная пятница
Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
Обретение мощей преподобного Александра Свирского
Народные праздники
Страстная пятница
Этот праздник приходится на последнюю пятницу перед Пасхой. В этот день вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.
В этот день принято ходить в храмы. Богослужения люди проводят с зажженными свечами, которые потом приносят домой и ставят перед иконами.
Верующие в этот день соблюдают строгий пост. Пищу употребляют только после богослужения. Разрешается есть хлеб и пить воду.
В этот день нельзя брать в руки топор и земледельческие инструменты. Запрещается заниматься рукоделием, стирать, ругаться, богохульничать, веселиться.
Звездная ночь и ясный рассвет сулят хороший урожай пшеницы.
Приметы
- Юго–западный ветер при медленно понижающемся атмосферном давлении – к продолжительному дождю.
- Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся.
- Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – такой и урожай соберете.
- Если в этот день Солнце взойдет ясно – будет сухое лето, а если через тучи – дождливое.
- Если после дождя эхо глухое – непогода продолжится.
Источник: my-calend