Магнитная буря при +17 ударит по жителям Бердска и Новосибирска 30 апреля: а будет ли дождливо?
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Магнитная буря при +17 ударит по жителям Бердска и Новосибирска 30 апреля: а будет ли дождливо?

6:00:164/30/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м/с.

Прогноз на 1 мая - +12...+14oC, 2 мая - +15...+17oC

Какой будет погода 30 апреля 2021? Сегодня по церковному календарю Страстная пятница – самый печальный день, когда Иисуса Христа распяли.

По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 30 апреля в Бердске и Новосибирске будет ночью +5...+7, днем +15...+17oC.
Атмосферные явления: переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м/с.
Прогноз на 1 мая - +12...+14oC, 2 мая - +15...+17oC.

30 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.
Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 30 апреля, спокойное 01 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны 30 апреля. Озоновый слой выше нормы.

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погодамагнитная буря
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