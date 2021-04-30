Магнитная буря при +17 ударит по жителям Бердска и Новосибирска 30 апреля: а будет ли дождливо?

Какой будет погода 30 апреля 2021? Сегодня по церковному календарю Страстная пятница – самый печальный день, когда Иисуса Христа распяли.
По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 30 апреля в Бердске и Новосибирске будет ночью +5...+7, днем +15...+17oC.
Атмосферные явления: переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м/с.
Прогноз на 1 мая - +12...+14oC, 2 мая - +15...+17oC.
30 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.
Магнитное поле Земли ожидается неустойчивое 30 апреля, спокойное 01 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны 30 апреля. Озоновый слой выше нормы.