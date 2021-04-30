Мистическая магнитная буря 30 апреля 2021: Как метеопатам пережить внеплановый геомагнитный шторм

30 апреля на Земле ожидается малая геомагнитная буря. В течение 6 часов, начиная с 6 утра магнитное поле нашей планеты будет в возбужденном состоянии. Последний день апреля приготовил для землян сюрприз - никто не ожидал, что появится группа пятен на Солнце и произойдет выброс заряженных частиц с поверхности светила. Прогноз магнитных бурь на длительный период очень приблизителен, потому что процессы, происходящие на Солнце, развиваются спонтанно и быстро. До полудня 30 апреля метеопатам предстоит принять удар стихии.
Какие признаки говорят о том, что человек метеопат? Прежде всего это:
- Во время магнитных бурь появляется головная боль, головокружения, тошнота и слабость;
- Возникают боли в области сердца, учащается пульс и сбивается сердечный ритм;
- Нарушается режим сна - появляется бессоница и возбужденное состояние перед сном;
- Человек очень быстро устает, чувствует себя “выжатым” и ”разбитым”;
- Пропадает настроение, наступает апатия или напротив гипервозбуждение, часто заканчивающееся истерикой и нервным срывом.
Сила колебаний магнитного поля 30 апреля с 6 утра до полудня рассчитана и оценивается в 3-4 балла. В 21 час ожидается кратковременная геомагнитная буря силой 3 балла. Вечером “качели” магнитного поля заденут детей и пожилых людей. Приготовьтесь выслушать капризы и упреки малых и старых. Магнитная буря заденет неустойчивую психику растущего и ослабленного организмов. Чтобы остаться спокойным приготовьтесь с юмором воспринимать недовольства и претензии близких людей, а детей отвлеките каким-нибудь занятием или поиграйте с ними в шахматы или шашки и дайте им выиграть.
Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь:
- Снижайте нагрузку на организм, придерживайтесь здорового питания, не переедайте;
- Пейте много воды и исключите из питания продукты. Выводящие воду из организма - жирное и сладкое;
- Спите не менее 8 часов, чаще отдыхайте в течение дня;
- Избегайте стрессовых ситуаций. Пейте травяной чай - мелиссу, мяту, пустырник;
- Будьте внимательны за рулем, спокойней относитесь к ошибкам других участников дорожного движения;
- Откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя.
Как переживают бурю наши читатели:
Вера Леонидовна, 64 года:
- За день до бури болит голова и сердце, нечем дышать, не хватает воздуха. Плохо сплю и ломит всё тело.
Людмила Ивановна, 52 года:
- Очень сильно растет давление, болят зубы здоровые, все кости болят. Голова часто кружится.
Елена Владиславовна, 59 лет:
- Всё забываю, становлюсь рассеянной и забывчивой, забываю поесть, вспоминаю, когда начинает тошнить. Давление падает и голова “плывет”, спать постоянно хочу.