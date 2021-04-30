Евросоюз готов исключить Россию из платежной системы SWIFT, но при одном условии

В резолюции, принятой в четверг, 29 апреля, депутаты Европарламента подтвердили, насколько глубоко они обеспокоены российскими военными позициями вблизи границы страны с Украиной, пишет сайт Европарламента.
-Если наращивание военного потенциала приведет к вторжению России в Украину, ЕС должен прояснить последствия такого нарушения международного права и норм, согласились депутаты Европарламента. Такой сценарий должен привести к немедленному прекращению импорта нефти и газа ЕС из России, исключению России из платежной системы SWIFT, а также к замораживанию активов и отмене виз в Европу для всех олигархов, связанных с российскими властями, - говорится в проекте резолюции.
Парламент также призвал власти России освободить Алексея Навального.