Евросоюз готов исключить Россию из платежной системы SWIFT, но при одном условии
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Евросоюз готов исключить Россию из платежной системы SWIFT, но при одном условии

12:08:284/30/2021Фото: pixabay
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Если Россия вторгнется в Украину. А так же ЕС готовы прекратить импорт нефти и газа из России.

Россия: евродепутаты осуждают наращивание военного потенциала

В резолюции, принятой в четверг, 29 апреля, депутаты Европарламента подтвердили, насколько глубоко они обеспокоены российскими военными позициями вблизи границы страны с Украиной, пишет сайт Европарламента. 

-Если наращивание военного потенциала приведет к вторжению России в Украину, ЕС должен прояснить последствия такого нарушения международного права и норм, согласились депутаты Европарламента. Такой сценарий должен привести к немедленному прекращению импорта нефти и газа ЕС из России, исключению России из платежной системы SWIFT, а также к замораживанию активов и отмене виз в Европу для всех олигархов, связанных с российскими властями, - говорится в проекте резолюции.

Парламент также призвал власти России освободить Алексея Навального.

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