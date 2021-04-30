В Израиле погибли 38 человек во время праздника Лаг ба-Омер
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В Израиле погибли 38 человек во время праздника Лаг ба-Омер

8:19:234/30/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Почему произошло обрушения, пока неизвестно. По данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в районе празднования, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун.

Трагедия произошла во время празднования важного праздника
Трагедия произошла во время празднования важного праздника

Жуткая трагедия произошла в Израиле в время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Десятки людей погибли из-за обрушения трибуны в районе горы Мерон на севере Израиля, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что погибло около 38 человек. Еще более 65 человек получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Раненых госпитализировали в больницы Цфата, Нагарии, Хайфы, Тверии и Иерусалима.

Почему произошло обрушения, пока неизвестно. По данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в районе празднования, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка, а не обрушение трибун.

Во время праздника Лаг ба-Омер хасидские общины и изучающие Каббалу посещают могилу рабби Шимона, которая находится на горе Мерон.

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израильлаг ба-омеробрушение трибуны
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