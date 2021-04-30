Щенка Арчи "с лапкой на связке" нашли волонтеры в овраге на окраине Бердска. Посмотрите видео - он очень вас ждет

Спасли от неминуемой гибели 6-месячную собаку "Арчи" волонтеры Бердска.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", беспомощного щенка нашли в овраге вблизи поселка Боровой, проходящие мимо жители. Именно они и вызвали волонтеров на место, но спасатели Арчи были в шоке от увиденного.
- Место происшествия, на которое выехала волонтер Ольга А., открылось страшной картиной - лапка висела на связке, а кости раздроблены. По пути в клинику "Айболит" удалось найти благотворителя. Наталья Витальевна Л. согласилась принять Арчи за свой счёт в клинику "Доктор Вет" на стационар. Обезболив щенка в "Айболите", мы помчались в "Доктор Вет" и передали щенка в опытные руки хирургов. Спасибо Антону Фёдоровичу Б. за успешно проведенную операцию, - поделилась руководитель волонтеров группы "Зоо-хелп" Галина Пасенко.
Приведя животное в порядок, волонтеры пытались найти хозяев собаки, но выяснилось, что Арчи была брошена людьми дважды.
- Сначала мы подумали, что вдруг собака убежала по неосторожности и ее любят и ищут? Но реалии привели нас в ужас. Одна семья, наигравшись щенком, решила подыскать ему новых хозяев. Другая решила взять игрушку сыну и доверить ему выгул без ошейника и поводка. Так Арчи оказалась на улице и попала в беду. Сегодня собачий ребенок приходит в себя, она активна, улыбается и потихоньку наступает на лапку, из которой торчат спицы. Обе семьи знают о случившемся с их щенком. Ни одна из них не взяла ответственность за судьбу и лечение малышки,- сказала руководитель волонтеров.
Временную передержку для Арчи нашли на 6 дней. Сейчас волонтеры срочно ищут для 6-месячной собаки новый дом.
- Домашнюю передержку мы нашли на 6 дней. Далее вопрос. Мы просим проникнуться историей Арчи. Просим присмотреться тех людей, которые хотели бы завести собаку. Арчи - чудесный щенок. У нее впереди целая жизнь. Мы ищем для нее такого же чудесного и улыбчивого хозяина, как и она сама. Мы ждем звонка от ответственных взрослых людей, готовых пережить временные трудности вместе с Арчи и быть рядом с ней всю жизнь. Мы просим всех жителей Бердска беречь своих животных и уважать права и безопасность сограждан. Очень много бед приносит человеческая безответственность,- произнесла Галина Пасенко.
На сегодняшний день, 30 апреля, мечтающие приобрести собаку так и не объявились.
Желающие оказать помощь Арчи, взять ее на временную передержку или постоянное жительство в семью звоните по телефону 8-913-745-30-58
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