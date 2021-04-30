Как по-новому стали платить за проезд в метро жители Москвы?
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30.04
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Как по-новому стали платить за проезд в метро жители Москвы?

10:25:504/30/2021Фото: pixabay.com
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Это самый высокий показатель за всю историю московского метро.

С начала 2021 года пассажиры воспользовались бесконтактным платежом 22,40 миллиона раз

За март 2021 года пассажиры метро оплатили проезд банковскими картами 9,28 миллиона раз. К слову, в марте 2020 года цифра была в два раза меньше - бесконтактно оплатили проезд 4,98 миллиона раз.

Всего с начала 2021 года пассажиры воспользовались бесконтактным платежом на турникетах 22,40 миллиона раз. Это на 39 процентов больше, чем за тот же период прошлого года (16,09 миллиона раз).

- Увеличение числа бесконтактных оплат сегодня актуально как никогда. Москва — один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты проезда на общественном транспорте. Нам приятно наблюдать, что изменения билетной системы находят у вас позитивный отклик и становятся важной частью ваших ежедневных поездок, — сказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Московская билетная система является одной из самых лучших в мире. Пассажиры могут оплачивать проезд банковскими картами «Мир», MasterCard, Visa или с помощью различных платежных сервисов.

Сейчас турникеты для бесконтактной оплаты есть на всех станциях метро Москвы. В настоящее время их 893, как минимум по два на каждой станции.

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транспортметробесконтактная оплата
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