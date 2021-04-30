Детская хирургия в клинике Санитас Искитим
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Детская хирургия в клинике Санитас Искитим

9:23:584/30/2021
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Оказание плановой и экстренной хирургической помощи детям в клинике Санитас в Искитиме.

санитас
Многопрофильная клиника САНИТАС

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (от 0 до 18 лет)
в многопрофильной клинике САНИТАС

Оказание плановой и экстренной хирургической помощи детям;
малоинвазивная хирургия, лапароскопия

• операции на органах брюшной полости и передней брюшной стенке,
• лапароскопические операции при патологии органов брюшной полости,
• операции при урологической патологии,
• операции при доброкачественных новообразованиях различной локализации,
• хирургическое лечение экстренной патологии.

Ведет прием врач, детский хирург, заведующий стационарным отделением Райц Алексей Андреевич

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР +7(383) 373-00-03
www.sanitas.ru
запись WhatsApp +7-913-916-22-30

*Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров call центра

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