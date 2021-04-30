Детская хирургия в клинике Санитас Искитим

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ (от 0 до 18 лет)
в многопрофильной клинике САНИТАС
Оказание плановой и экстренной хирургической помощи детям;
малоинвазивная хирургия, лапароскопия
• операции на органах брюшной полости и передней брюшной стенке,
• лапароскопические операции при патологии органов брюшной полости,
• операции при урологической патологии,
• операции при доброкачественных новообразованиях различной локализации,
• хирургическое лечение экстренной патологии.
Ведет прием врач, детский хирург, заведующий стационарным отделением Райц Алексей Андреевич
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР +7(383) 373-00-03
www.sanitas.ru
запись WhatsApp +7-913-916-22-30
*Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров call центра
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ