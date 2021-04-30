На швейную фабрику "Бердчанка" нагрянула Росгвардия и СБ: работники заявили о рейдерском захвате - смотрите фото и видео

Сегодня, 30 апреля, работники швейной фабрики Бердска сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что на предприятии происходит "рейдерский захват". Журналист "Курьер. Среда. Бердск" выяснил на месте происшествия, что на самом деле делают на швейной фабрике сотрудники Росгвардии и службы безопасности.
- Что здесь происходит? Пытаемся вывести из банкротства "Бердчанку" непосредственно сейчас разбираемся с тем арендатором, который собирая плату за аренду, пользование энергии и тепло не передавал и не оплачивал эти обязательные платежи. Сейчас накопилась большая задолженность, соответственно к этим арендаторам возникли вопросы. Пытаемся разбираться. Они не хотят уходить по хорошему, поэтому привлекли сотрудников полиции. Сейчас задолженность перед КБУ порядка 1 миллиона рублей, - сказал представитель генерального директора АО "Бердчанка".
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