Актриса Агата Муцениеце решила заморозить свои яйцеклетки

Агата Муцениеце решила заморозить свои яйцеклетки на случай, если вновь захочет стать мамой, но уже не будет иметь такой возможности. Об этом намерении 32-летняя актриса рассказала в беседе со специалистом по экстракорпоральному оплодотворению Анастасией Смирновой.
На Youtube-шоу Mamboo Агата сообщила, что ей понравилась мысль о заморозке яйцеклетки. Он отметила, что сохранение биоматериала будет стоить 100-150 тысяч рублей. В том числе нужно будет платить за её хранение 12 тысяч в год.
- Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я ещё в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу, — говорит актриса.
Напомним, что у Агаты двое детей от актера Павла Прилучного - дочь Мия и сын Тимофей. Экс-супруги разошлись в прошлом году. Муцениеце не запрещает детям видеться с отцом и считает Прилучного хорошим отцом.