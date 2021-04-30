Актриса Агата Муцениеце решила заморозить свои яйцеклетки
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Актриса Агата Муцениеце решила заморозить свои яйцеклетки

10:27:094/30/2021Фото: Инстаграм Агаты Муцениеце
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Муцениеце отметила, что ей нравится идея сохранения биоматериала.

Агате Муцениеце воспитывает дочь Мию и сына Тимофея

Агата Муцениеце решила заморозить свои яйцеклетки на случай, если вновь захочет стать мамой, но уже не будет иметь такой возможности. Об этом намерении 32-летняя актриса рассказала в беседе со специалистом по экстракорпоральному оплодотворению Анастасией Смирновой.

На Youtube-шоу Mamboo Агата сообщила, что ей понравилась мысль о заморозке яйцеклетки. Он отметила, что сохранение биоматериала будет стоить 100-150 тысяч рублей. В том числе нужно будет платить за её хранение 12 тысяч в год.

- Мне очень понравилась эта мысль, мне интересно заморозить яйцеклетки, пока я ещё в возрасте нормальном. Просто на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг я в 45 захочу родить, но не смогу, — говорит актриса.

Напомним, что у Агаты двое детей от актера Павла Прилучного - дочь Мия и сын Тимофей. Экс-супруги разошлись в прошлом году. Муцениеце не запрещает детям видеться с отцом и считает Прилучного хорошим отцом.

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