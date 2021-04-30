Запретят ли алкоголь на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Новосибирске: ответ мэрии

Хотя новость о всероссийском запрете торговли алкоголем в нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года оказалась фейком ИА «Панорама», перспектива остаться без возможности купить алкоголь в праздники все еще волнует немало граждан. Тем более что, как писал «Курьер. Среда. Бердск», власти Тувы позитивно оценили идею сатирического сайта и по-настоящему запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая в столице республики Кызыле.
В Новосибирской же области ситуация менее суровая. Как объяснили «Курьер. Среда. Бердск» в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, существующие федеральные и региональные законы действительно позволяют запретить в городе продажу алкоголя в дни массовых мероприятий, в границах их проведения.
- Учитывая, что 1 мая 2021 года в День труда не планируется проведение массовых мероприятий, основания для введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции отсутствуют. Кроме того, в связи с изменением формата проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., принято решение не вводить 9 мая 2021 года ограничения розничной продажи алкогольной продукции, - говорится в ответе на редакционный запрос.
Напомним, в мэрии Бердска на вопрос о возможности запрета продажи алкоголя на территории города отвечать отказались.
Указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая подписал президент России Владимир Путин 23 апреля. Об этом главу государства попросила главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такая мера позволит россиянам самоизолироваться на даче и это поможет избежать вспышки заболеваемости во время третьей волны коронавируса.