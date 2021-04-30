Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооруженного конфликта

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт на границе, сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».
Как утверждается в заявлении, комиссии по урегулированию конфликта на границах стран выяснили причины инцидента и решили вернуть войска на места дислокации.
Кроме того, стороны планируют создать двустороннюю рабочую группа, членами которой будут правоохранители и исполнительная власть. Она будет создана с целью создания условий для переговоров и осуществления планируемых мер.
Уточним, что Генпрокуратура Киргизии по причине конфликта на границе с противоборствующей стороной завела уголовное дело по статье «Преступление против мира». Ведомство страны утверждает, что военные противника «вторглись на территорию Киргизии с целью захвата суверенной территории».
Напомним, противостояние на границе двух республик началось из-за водозабора, который обе страны считают своим. Началась перестрелка, которая позже переросла в полноценные бои.
На сегодня упоминается о шести жертвах пограничного конфликта – это трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии. Всего пострадали более 100 человек.