Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооруженного конфликта
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Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооруженного конфликта

11:03:024/30/2021Фото: pixabay.com
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В результате конфликта на границе погибли уже трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии.

Стороны приняли решение создать совместную рабочую группу

Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт на границе, сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

Как утверждается в заявлении, комиссии по урегулированию конфликта на границах стран выяснили причины инцидента и решили вернуть войска на места дислокации.

Кроме того, стороны планируют создать двустороннюю рабочую группа, членами которой будут правоохранители и исполнительная власть. Она будет создана с целью создания условий для переговоров и осуществления планируемых мер.

Уточним, что Генпрокуратура Киргизии по причине конфликта на границе с противоборствующей стороной завела уголовное дело по статье «Преступление против мира». Ведомство страны утверждает, что военные противника «вторглись на территорию Киргизии с целью захвата суверенной территории».

Напомним, противостояние на границе двух республик началось из-за водозабора, который обе страны считают своим. Началась перестрелка, которая позже переросла в полноценные бои.

На сегодня упоминается о шести жертвах пограничного конфликта – это трое граждан Таджикистана и трое граждан Киргизии. Всего пострадали более 100 человек.

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таджикистанкиргизиявооруженный конфликт
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