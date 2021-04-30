Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?
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Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?

12:11:404/30/2021Фото: Pixabay
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Рекомендуется не заниматься тяжелыми видами работ. Такими как пахота, перекапывание участка земли, ремонт дома, генеральная уборка дома, стирка руками.

огород
Начало мая и майские праздники всех выгонят на свои участки

В 2021 году у многих верующих дачников и огородников наступает дилемма. Совпадает празднование Пасхи пасхальной Светлой недели с началом майских праздников. Пасха отмечается в этом году 2 мая и следующая за ней неделя продлится до 9 мая. Там еще 10 мая - выходной из-за переноса 9 мая - и 11 мая выходим на работу.

А как же дачи и огороды? Как же рассада? Ведь давно известно в народе, что на Пасху работать нельзя и всю следующую неделю за ней. Так всегда считали наши родители и бабушки с дедушками. Все работы откладывались на всю Светлую неделю.

Даже говорят в народе, что все посеянное на Пасху и рассада, если ее высаживать в праздник - все погибнет и урожая не будет. Не дай Бог, еще и заболеет кто-то.

Строгий запрет на работы на земле пришли к нам из далекого прошлого, когда крестьяне, всю жизнь работая в полях и в огородах, видели для себя в пасхальной неделе маленький отпуск и позволяли себе передышку.

Церковь не столь категорична в данном вопросе. Да, благочестивая традиция не работать, сохраняется и по сей день. Но когда церковь говорит не работать в этот день, она не запрещает работу, она благословляет на то, чтобы вы могли провести больше времени в общении с Богом - в молитвах и в посещении праздничных служб.

Если вы, как благочестивый православный человек выполнили все свои дела - сходили в храм, помолились, вместе с семьей и близкими порадовались празднику, то вы смело можете заняться своей работой. Тем более, если она приносит вам радость и удовлетворение.

Куда полезнее будет, если вы высадите выросшую рассаду в теплицы и в огороды, посеете красивые цветы, нежели будете в безделье проводить остаток дня.

Господь никогда не поощрял лень и праздное времяпрепровождение.

Но все же рекомендуется не заниматься тяжелыми видами работ. Такими как пахота, перекапывание участка земли, ремонт дома, генеральная уборка дома, стирка руками. От таких работ вы устанете и вам будет не до праздничного настроения. А грустить и плакать в Пасху нельзя.

Подводя итог скажем, что работать в пасхальную неделю можно. Но эта работа должна быть не тяжелой, она должна вами восприниматься как то занятие, которое вам дарит радость и отдых. Которая не портит вам праздничного настроения. А из уважения к празднику стоит отложить ту работу, которую вы без проблем можете выполнить в другие дни после праздника.

Хорошего вам праздника и майских выходных!

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дачаПасхаПасхальная неделяработа на землеработа в огороде
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