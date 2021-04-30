Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?

В 2021 году у многих верующих дачников и огородников наступает дилемма. Совпадает празднование Пасхи пасхальной Светлой недели с началом майских праздников. Пасха отмечается в этом году 2 мая и следующая за ней неделя продлится до 9 мая. Там еще 10 мая - выходной из-за переноса 9 мая - и 11 мая выходим на работу.
А как же дачи и огороды? Как же рассада? Ведь давно известно в народе, что на Пасху работать нельзя и всю следующую неделю за ней. Так всегда считали наши родители и бабушки с дедушками. Все работы откладывались на всю Светлую неделю.
Даже говорят в народе, что все посеянное на Пасху и рассада, если ее высаживать в праздник - все погибнет и урожая не будет. Не дай Бог, еще и заболеет кто-то.
Строгий запрет на работы на земле пришли к нам из далекого прошлого, когда крестьяне, всю жизнь работая в полях и в огородах, видели для себя в пасхальной неделе маленький отпуск и позволяли себе передышку.
Церковь не столь категорична в данном вопросе. Да, благочестивая традиция не работать, сохраняется и по сей день. Но когда церковь говорит не работать в этот день, она не запрещает работу, она благословляет на то, чтобы вы могли провести больше времени в общении с Богом - в молитвах и в посещении праздничных служб.
Если вы, как благочестивый православный человек выполнили все свои дела - сходили в храм, помолились, вместе с семьей и близкими порадовались празднику, то вы смело можете заняться своей работой. Тем более, если она приносит вам радость и удовлетворение.
Куда полезнее будет, если вы высадите выросшую рассаду в теплицы и в огороды, посеете красивые цветы, нежели будете в безделье проводить остаток дня.
Господь никогда не поощрял лень и праздное времяпрепровождение.
Но все же рекомендуется не заниматься тяжелыми видами работ. Такими как пахота, перекапывание участка земли, ремонт дома, генеральная уборка дома, стирка руками. От таких работ вы устанете и вам будет не до праздничного настроения. А грустить и плакать в Пасху нельзя.
Подводя итог скажем, что работать в пасхальную неделю можно. Но эта работа должна быть не тяжелой, она должна вами восприниматься как то занятие, которое вам дарит радость и отдых. Которая не портит вам праздничного настроения. А из уважения к празднику стоит отложить ту работу, которую вы без проблем можете выполнить в другие дни после праздника.
Хорошего вам праздника и майских выходных!