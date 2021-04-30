Новосибирская область совместно с ППК «Фонд» увеличивает объемы достройки проблемных домов

Текущее состояние решения проблем граждан – участников долевого строительства в Новосибирской области и перспективы сотрудничества с Фондом стали главными темами совещания, которое прошло под председательством Губернатора Андрея Травникова с участием генерального директора ППК «Фонд» Константина Тимофеева.
«За последние десять лет нами наработан большой опыт – от масштабных инвестиционных проектов, социальной поддержки отдельных участников строительства, до субсидий на отдельные виды работ. Все эти инструменты используются, за счет этого уже 126 домов за последние годы достроено, но этого недостаточно. Поэтому так важен был механизм федерального фонда поддержки дольщиков, который был создан в 2019 году. Могу с удовлетворением отметить, что на территории Новосибирской области он полноценно заработал. Совместное софинансирование федерального фонда, регионального фонда, позволяет ускорить решение проблем жителей. На данный момент уже принято решение о достройке 7 домов, еще пакеты документов на 5 домов нами подготовлены, мы ожидаем решение в ближайшие дни. В итоге это 12 домов, по которым мы можем уже начинать движение в 2021, в 2022 году, движение реальное – проектирование, стройка. В том числе, такие проблемные объекты как Новомарусино, как Дуси Ковальчук – у граждан, которые участвуют в строительстве этих проблемных домов тоже появляется реальная надежда в ближайшее время получить квартиры или денежные выплаты», – подчеркнул глава региона.
«Спасибо большое Губернатору, что лично действительно занимается проблемой пострадавших граждан. Сегодня определили каждый объект, до конца 2023 года все проблемы должны быть решены. Некоторые объекты коллеги достраивают сами, дополнительно договорились, что еще 28 объектов в ближайшее время передадут нам, чтобы мы совместно, силами федерального фонда, совместно с софинансированием бюджета, оперативно эти дома рассмотрели», – отметил Константин Тимофеев.
В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабно-инвестиционные проекты (МИП), предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. Благодаря реализации на территории Новосибирской области МИП, только в этом году в эксплуатацию введены пять долгостроев, в том числе такие крупные как многоквартирные жилые дома № 80 и 82 по ул. Тульская. Свои долгожданные квартиры получили более 700 дольщиков.
Сейчас в списке на достройку совместно с Фондом — семь домов (три дома микрорайона Закаменский (11,12,13), дом в городе Обь, дом в Краснообске, два дома по ул. Вилюйская (5 и 6). На рассмотрении Фонда — ещё пять объектов.
В ходе своей рабочей поездки в Новосибирскую область Константин Тимофеев совместно с министром строительства региона Иваном Шмидтом также посетил несколько проблемных домов региона, достройка которых ведется с применением разных механизмов.
Первая точка посещения —микрорайон «Новомарусино». Застройщик жилых домов по ул. Большая, 600 стр. микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск» – в июне 2019 года признан банкротом, обманутыми дольщиками — около 800 человек. Данные проблемные дома планируется достраивать с привлечением федеральных средств с применением механизма ППК «Фонд».
Константин Тимофеев и Иван Шмидт осмотрели ЖК «Нарымский квартал», где благодаря постоянному взаимодействию министерства строительства Новосибирской области с действующим застройщиком и мэрией Новосибирска в апреле 2021 года достроены и введены в эксплуатацию две блок-секции дома и возобновлено активное строительство на остальных блок-секциях, а также долгострой по ул. Декабристов, 10 – завершение строительства дома осуществляется с использованием всего комплекса мер господдержки, в том числе масштабных инвестиционных проектов.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области