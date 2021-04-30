Мама зарезала 5-летних детей и мужа. Подробности трагедии

В следственном комитете по Приморью сообщили, что во Владивостоке обнаружены три трупа с ножевыми ранениями — двое детей и их отец. В жестоком убийстве подозревается мать детей - супруга пострадавшего. Женщину задержали.
29 апреля тела 40-летнего мужчины и двух его 5-летних детей обнаружили в квартире на улице Толстого. На трупах присутствовали колото-резаные раны. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних».
Собрав улики, сотрудники начали поиски матери семейства. Женщину удалось найти и допросить, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
- По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая, — отметили в СК РФ.
Впервые о страшной расправе сообщили в СМИ и социальных сетях. По предварительным данным, женщина совершила преступление, потому что муж хотел с ней развестись и забрать с собой детей. Также уточняется, что у пары есть третий ребенок, который в этот момент находился в детском саду. После жуткого происшествия женщина направилась в кинотеатр, там её и задержали сотрудники правоохранительных органов.