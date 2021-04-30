Христос Воскресе: Пасхальное послание-2021 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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Христос Воскресе: Пасхальное послание-2021 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

11:35:004/30/2021Фото: Eparhia-sarapul.ru
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"Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом", - сказал глава РПЦ.

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Глава РПЦ патриарх Кирилл уже сказал добрые слова в адрес преосвященных архипастырей, досточтимых пастырей и диаконов, всечестным инокам и инокиням, братьям и сестрам в честь Пасхи 2021. Публикуем послание патриарха в полном объёме.

- В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного света, из уст в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятницу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и жёнами-мироносицами оплакивали, молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной трагедией: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив общение с Богом – Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавáсила, святой XIV века, «любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить её, не было» (Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать за него трудности, стеснённость и даже страдания, и Спаситель являет и то, и другое. Воплощением Своим Он обновляет повреждённую грехом человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Христе, – заключает преподобный Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа…, праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… живём жизнью Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и приобрёл нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви – наследницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой, помогает отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в согласии с высокими евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и государственные границы, духовно объединяет миллионы христиан, проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с сонмом бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир (Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие победно звучит по всей земле – звучит несмотря ни на какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, наипаче же – в Божественной Евхаристии, Которая соединяет нас со Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

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