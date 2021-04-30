10 000 рублей в августе 2021: от «Спасибо лучшему президенту!» до «А в 17 лет что ли не дети?». Как ссорятся родители из-за подарка Путина

В послании президента Федеральном собранию 21 апреля Владимир Путин акцентировал внимание на помощь семьям с детьми. Глава государства заявил о дух новых детских выплатах. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новые пособия предусмотрены на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которых воспитывают родители-одиночки, а также на школьников для подготовки к новому учебном году.
По поручению президента правительство должно к 1 июля подготовить систему выплат, чтобы деньги дошли до получателей без проблем, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Неполные семьи начнут получать ежемесячное пособие с июля 2021 года, на учеников всех возрастов выплату получат один раз — в середине августа.
- Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью.... В прошлом году многие получили по 10 000 рублей на каждого ребенка, и это помогло многим выжить... Прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути, - заявил Путин.
В течение мая кабинет министров должен подготовить систему получения обозначенных главой государства новых выплат. После того, как премьер подпишет постановление о выделении 170 млрд рублей на августовские выплат школьникам, на портале госуслуг появится специальное окно для подачи заявления родителями на 10 000 рублей.
Уточним, что право на это единовременное пособие имеют семьи, где воспитываются дети, обучающиеся в школе с 1 по 11 класс включительно, а также будущие первоклассники, которые впервые сядут за парты в сентябре 2021 года. Целевое назначение денег — подготовка детей школе.
И на этот раз мнения читателей «Курьер. Среда. Бердск» разделились. Кто-то искренне благодарит президента за выплату. Кто-то вспоминает прошлогодние 20 000 рублей, которые получили дети от 7 до 16 лет в июне и июле. Кто-то полагает, что одноразовое пособие дают в августе перед выборами в Госдуму, чтобы привлечь избирателей. Напомним, что депутатов в нижнюю палату парламента россияне будут выбирать 19 сентября 2021 года.
Глас народа
Аноним:
- Спасибо большое.
Аноним:
- А вот если бы он выполнил свое обещание 2008, что с 2020 года средняя зарплата в России будет 2700 долларов, а минимальная пенсия 24 тыс рублей, то эти подачки были бы не нужны. Вопрос в нормальной экономике, а не в красивых жестах-крохах "с барского плеча".
777:
- А пенсионеров опять прокатил?
Аноним:
- Пенсионеры и так за него, обойдутся. Перед выборами нечего деньги разбазаривать.
Аноним:
- Спасибо самому лучшему президенту.
Аноним:
- А чё, скоро выборы? Или я не в теме?
Аноним:
- Да, выборы ГД скоро. Вот, подачки кидает. Я смотрю все рады щенячьей радостью. За 10 тысяч готовы на всё. Россия!
Аноним:
- На Путина надейся да сам не плошай.
Местный:
- Не забудьте проголосовать, а то следующей не будет.
Аноним:
- Замечательно, моя дочь опять в пролёте!!! Ей сейчас 17, заканчивает школу. Выплата до 16 ей была не положена и сейчас, закончит школу и августе уже ничего не получит. Как всё продумано, тем детям кто 16-18 лет вообще ничего!!!!
Аноним:
- Наши мамы вообще ничего не получали и декретного отпуска такого большого не было, И? Надо же с чего-то начинать. Ваша дочь детей родит и все получит.
Аноним:
- Возможно, считается, что после 16 лет дети не едят, им ничего не требуется, они должны работать, наверное, а не учиться. Позор государству, в котором я живу.
Аноним:
- Мой сын оказался в точно такой же ситуации: выплата до 16 не положена (родились мы чуть раньше 11 мая) - 9 класс был... сейчас 17 и опять ничего. Отличная забота!!!
Аноним:
- Ой, сколько радости! Очередную подачку кинули. А про пенсионеров опять ни гу-гу. Ну да, они уже отживший материал, все соки выдали, теперь на погост пора, а государству нужна новая рабсила, поэтому плодитесь и размножайтесь.
Аноним:
- "Крепитесь люди, скоро лето!". Картошка нас опять спасёт.
Аноним:
- Вообще то, почти всё послание больше относится к компетенции премьер-министра. Такое уместно звучало бы в устах Мишустина.. И самое главное - за последние пару лет стало понятно, что любые подачки из бюджета с лихвой компенсируются ростом налогов, тарифов, цен и штрафов. Так что за всё обещанное придется опять платить всему населению - наши расходы в ближайший год-два-три только вырастут. Посмотрите сейчас на ценники в магазинах - по сравнению с началом прошлого года рост цен по многим позициям в 1,5-2 раза...
Галина:
- Самый умный и самый лучший президент! Молодец!
Елена:
- Зачем давать по 10 000 р тем, кто получает и так каждый месяц по 5000 р до 8 лет?
Аноним:
- Почему речь всегда идёт о детях до 16 лет? После 16 перестают ими быть. Совершеннолетие наступает в 18 лет. Помощи такие дети не достойны?
Аноним:
- А если я мать-одиночка, в графе отец прочерк, отец ребенка не помогает, но нам в октябре 2021 года будет 7 лет, а выплаты одиночкам с 8 лет...
Житель:
- С 3 до 7 вы же получаете, затем с 8 до 16 будете получать, что вас не устраивает???
Аноним:
- А почему именно в середине августа, не задумывались? Да потому, чтобы к осенним выборам люди про подачку не забыли и все от счастья побежали голосовать за ЕР. После выборов начнут стричь подкормленных. Бесплатный сыр дорого стоит.
Аноним:
- Я так поняла, что не все ещё своим дитятям электросамокаты накупили?
Аноним:
- После 7-ми лет дети и родители перестают нуждаться в полных семьях, которые живут честно, дети есть перестают или одевать не надо? Зп маленькие!!! Почему только до 7 лет!?
Ириска:
- Да из наших доходов всё и вычтут. Мы с вами всё это и оплатим. Уже цены взлетили. Откуда столько радости? Глупый народ!
Аноним:
- В нашем небольшом городе и так полно неработающих многодетных "матерей-одиночек", живущих с отцами своих детей, а сейчас их число удвоится...
Аноним:
Как кассир. Ей богу стыдно. В 90-е Ельцин возил деньги самолетами, теперь Путин. Ничего не изменилось.
Гость:
- А сколько ельцЫн выплатил мамашам на рождение детей, а пенсионерам, а школьникам? Он только кредит МВФ на $4 млрд "потерял"! Правда, потом у дочки Танечки доля в автралийско-новозеландском банке нарисовалась! Но"эхо" и "дождь" про это не помнят!
Последний барак на фергане:
- В августе, перед выборами, чтобы вы подлизнули на выборах.
АнтиЯ:
- Семьи с двумя и более детьми ловите лайфхак: Разводитесь, разбираете детей и вуаля в бюджет семьи 5650*2.
Аноним:
- 10 000 р, а разговоров и радости жуть...
Аноним:
- В августе специально! Экономия! Выпускники 9 и 11 классов уже будут не школьники.
Аноним:
- Печалька. Глава государства самолично занимается распределением крох с казённого стола.
Татьяна:
- В 2020-м выплатили по 10 000 детям до 16 лет. Дочери было 17, училась в десятом классе, что? В пролете! В 2021 заканчивает школу, к августу что? Правильно!!! В пролете. Наши дети фантомы, им ничего не надо. Спасибо! А в Крыму Аксенов в 2020-м выплатил детям до 18-ти по 10 000. За что ему отдельное спасибо!
Аноним:
- Сколько себя помню, работала, как ишак, денежных средств никогда на детей не хватает. Обеспечиваю сама, помогают родители-пенсионеры. Половина зарплаты уходит только на репетиторов.