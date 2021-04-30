Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?

30 апреля 2021 года у православных наступила Страстная пятница. Это предпоследний день поста, самый строгий по своим запретам.
В этот день Иисус принял смерть на кресте ради спасения всего человеческого рода от греха.
В православных храмах сегодня утренних служб нет, а начинаются только в обед, когда осуществляется вынос плащаницы. Свет в храмах приглушается, только есть свет от свечей, что создает особую атмосферу. На службе зачитываются различные отрывки из Евангелий, описывающие подробно все события того дня, начиная от ареста Христа в Гефсиманском саду и заканчивая тем, как тело Его сняли с креста.
После службы можно раздать милостыню и постараться в этот день совершить как можно больше добрых дел. очень важно покончить с обидами - самим попросить прощения у тех, кого вы обидели и простить ваших обидчиков искренне и в душе, даже если они у вас этого прощения не попросили.
У православных это самый трагический день. Соответственно и проведение его должно быть под стать происходившим событиям.
В этот день строго запрещено веселиться, смеяться, устраивать праздники. Запрещено сегодня заниматься рукоделием, приготовлением пищи, выпекать куличи и красить яйца - это нужно было сделать в Чистый четверг. Нельзя стирать белье и начинать генеральную уборку.
Особое внимание в этот день нужно уделить общению с Богом и молитве. Каждый должен тщательно обдумать те события, которые происходили с Иисусом Христом, ради чего все было так, как было, какую жертву он принес и сколько выстрадал ради нас.
Со службы в храме нужно принести домой 12 церковных свечей, зажечь из в своем доме и дать им догореть до конца. Считается, что это помогает очистить ваш дом от негатива.