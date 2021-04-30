Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?

2:20:054/30/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

У православных это самый трагический день. Соответственно и проведение его должно быть под стать происходившим событиям.

открытка
Самый трагичный день Страстной недели - Страстная пятница

30 апреля 2021 года у православных наступила Страстная пятница. Это предпоследний день поста, самый строгий по своим запретам.

В этот день Иисус принял смерть на кресте ради спасения всего человеческого рода от греха.

В православных храмах сегодня утренних служб нет, а начинаются только в обед, когда осуществляется вынос плащаницы. Свет в храмах приглушается, только есть свет от свечей, что создает особую атмосферу. На службе зачитываются различные отрывки из Евангелий, описывающие подробно все события того дня, начиная от ареста Христа в Гефсиманском саду и заканчивая тем, как тело Его сняли с креста.

После службы можно раздать милостыню и постараться в этот день совершить как можно больше добрых дел. очень важно покончить с обидами - самим попросить прощения у тех, кого вы обидели и простить ваших обидчиков искренне и в душе, даже если они у вас этого прощения не попросили.

У православных это самый трагический день. Соответственно и проведение его должно быть под стать происходившим событиям.

В этот день строго запрещено веселиться, смеяться, устраивать праздники. Запрещено сегодня заниматься рукоделием, приготовлением пищи, выпекать куличи и красить яйца - это нужно было сделать в Чистый четверг. Нельзя стирать белье и начинать генеральную уборку.

Особое внимание в этот день нужно уделить общению с Богом и молитве. Каждый должен тщательно обдумать те события, которые происходили с Иисусом Христом, ради чего все было так, как было, какую жертву он принес и сколько выстрадал ради нас.

Со службы в храме нужно принести домой 12 церковных свечей, зажечь из в своем доме и дать им догореть до конца. Считается, что это помогает очистить ваш дом от негатива.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыстрастная неделястрастная пятница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?
    2:20:05 4/30/2021
    Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?
    БердскВ Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений
    1:48:50 4/30/2021
    В Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений
    Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года
    1:40:03 4/30/2021
    Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года
    БердскГрафик работы ЦГБ Бердска в майские праздники 2021 по дням с 1 по 10 мая: Поликлиники, ковидная бригада и кабинет вакцинации
    1:20:52 4/30/2021
    График работы ЦГБ Бердска в майские праздники 2021 по дням с 1 по 10 мая: Поликлиники, ковидная бригада и кабинет вакцинации
    БердскГниющий мусор и горы бутылок: Загаженная конечная остановка маршрутки №15 у химзаводской промплощадки попала на видео в Бердске
    12:59:59 4/30/2021
    Гниющий мусор и горы бутылок: Загаженная конечная остановка маршрутки №15 у химзаводской промплощадки попала на видео в Бердске
    БердскКоммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"
    12:47:49 4/30/2021
    Коммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"
    БердскМертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии
    12:45:43 4/30/2021
    Мертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии
    Милые дизайнерские открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и добрые поздравления
    12:20:12 4/30/2021
    Милые дизайнерские открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и добрые поздравления
    Как будут учиться студенты Новосибирска с 1 по 10 в майские праздники 2021, стало известно
    12:18:46 4/30/2021
    Как будут учиться студенты Новосибирска с 1 по 10 в майские праздники 2021, стало известно
    Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?
    12:11:40 4/30/2021
    Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?