Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер
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Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер

11:38:564/30/2021Фото: Группа ВКонтакте ИА "Одна Строка"
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Ученого задержали в июле 2018 года за передачу секретных сведений о гиперзвуковых технологиях.

Ученый умер в результате осложнений после лечения онкологии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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На 78-м году жизни скончался ведущий специалист «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов.

- Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный Команды 29, обвиненный в государственной измене. Год и два месяца в "Лефортово", по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье, — пишет адвокат на своей странице в Facebook. Павлов добавил, что ученый умер в результате осложнений после лечения онкологии.

Напомним, что ученого арестовали в июле 2018 года за передачу секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту. Обвинители утверждали, что сведения можно использовать для создания оружия. При том, что официального доступа к государственной тайне у Кудрявцева не было. Позднее мужчине увеличили срок ареста на несколько месяцев по причине спама на его почте - он получил письмо об одобрении грин-карты США. Физика отпустили под подписку о невыезде в сентябре 2019 года.

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смертьученыйгосизмена
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