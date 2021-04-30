Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер

На 78-м году жизни скончался ведущий специалист «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене, сообщил его адвокат Иван Павлов.
- Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный Команды 29, обвиненный в государственной измене. Год и два месяца в "Лефортово", по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье, — пишет адвокат на своей странице в Facebook. Павлов добавил, что ученый умер в результате осложнений после лечения онкологии.
Напомним, что ученого арестовали в июле 2018 года за передачу секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту. Обвинители утверждали, что сведения можно использовать для создания оружия. При том, что официального доступа к государственной тайне у Кудрявцева не было. Позднее мужчине увеличили срок ареста на несколько месяцев по причине спама на его почте - он получил письмо об одобрении грин-карты США. Физика отпустили под подписку о невыезде в сентябре 2019 года.