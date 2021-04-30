С парнем три года - а он не женится и не живем вместе - что делать-то?
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С парнем три года - а он не женится и не живем вместе - что делать-то?

11:25:324/30/2021
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Как было у вас? Через какое время после начала отношений вы стали семьей?

Не знаю, что делать, будет ли какой-то смысл ждать каких-то серьезных шагов от любимого, или все же это отношения без будущего?

Говорят, что если через три года отношений парень на тебе не женился, значит это бесперспективняк. Я со своим уже почти три года вместе и у меня уже начинается усталость от всего связанного с ним и апатия, хочется развития, чего-то нового, я не говорю про свадьбу или детей, хотя мне бы этого хотелось, но хотя бы можно съехаться, жить семьей и всё, что это понятие включает. Мне 27 и просто свидания, когда ему или мне позволяет свободное время, уже меня не удовлетворяют. Я типичная девушка с типичным женскими потребностями заботится о ком-то, вить так сказать своё гнездышко, думаю, девушки поймут что я хочу сказать. С мч говорила об этом, он сказал, что все будет, обязательно, но не сейчас, а когда он встанет на ноги, купит квартиру, но я не понимаю, почему нельзя всё это делать вместе сообща, перед глазами много примеров знакомых, кто с ранних лет вместе и всего добивались вдвоем.
Не знаю, что делать, будет ли какой-то смысл ждать каких-то серьезных шагов от любимого, или все же это отношения без будущего? Как было у вас? Через какое время после начала отношений вы стали семьей?

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свадьбаотношения
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