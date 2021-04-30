Мертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии

Спустя полгода нашли погибшим 21-летнего жителя Бердска Александра Чупилина.
- Найден. Погиб,- сообщил сегодня, 30 апреля поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области.
Напомним, что Александр Чупилин пропал 13 декабря 2020 года. Родственники говорили, что он ушел из дома и давно не выходил на связь. Друзья Александра полагали, что парень находится в Новосибирске со своим родным дядей. Бывшая коллега по работе Виктория Кузнецова поведала "Курьер. Среда. Бердск", что с Александром они вместе работали в отеле "Борвиха". Доработав до конца сентября, Чупилин уволился. Виктория отметила, что у Александра на работе могли быть перемены настроения и замкнутость.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, парня обнаружили неподалеку от базы отдыха "Зеленый остров".
- Тело обнаружили в лесополосе. Тело с гнилостными изменениями. Для устранения точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза,- произнесла Анастасия Кулешова 30 апреля.
"Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования родным погибшего.