Мертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии
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Мертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии

12:45:434/30/2021,Алина БуроваФото: Лиза Алерт/ "Курьер. Среда. Бердск"
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Долгое время на связь с родственниками он не выходил. Как заявляли коллеги Александра из "Борвихи", у молодого человека часто было переменчивое настроение. Друзья думали, что он просто уехал в Новосибирск к своему дяде.

Поисковый отряд нашел парня мертвым

Спустя полгода нашли погибшим 21-летнего жителя Бердска Александра Чупилина.

- Найден. Погиб,- сообщил сегодня, 30 апреля поисковый отряд Лиза Алерт Новосибирской области.

Напомним, что Александр Чупилин пропал 13 декабря 2020 года. Родственники говорили, что он ушел из дома и давно не выходил на связь. Друзья Александра полагали, что парень находится в Новосибирске со своим родным дядей. Бывшая коллега по работе Виктория Кузнецова поведала "Курьер. Среда. Бердск", что с Александром они вместе работали в отеле "Борвиха". Доработав до конца сентября, Чупилин уволился. Виктория отметила, что у Александра на работе могли быть перемены настроения и замкнутость.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, парня обнаружили неподалеку от базы отдыха "Зеленый остров".

- Тело обнаружили в лесополосе. Тело с гнилостными изменениями. Для устранения точной причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза,- произнесла Анастасия Кулешова 30 апреля.

"Курьер. Среда. Бердск" выражает искренние соболезнования родным погибшего.

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